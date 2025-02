Saunamaratoni peakorraldaja: oleme Euroopat saunapisikuga nakatanud

Laupäeval toimub Otepääl Euroopa saunamaraton. Peakorraldaja Ago Arro sõnul on festivali haare lai ja sõsarmaratone on korraldatud juba nii Šveitsis kui Leedus.

Saunamaraton on just Euroopa saunamaraton, mitte lihtsalt Eesti saunamaraton, sest laupäevasel üritusel osaleb 24 erinevat riiki. "Nad kõik ei ole küll Euroopa riigid, aga on väga palju Euroopa riike. Rahvuseid on palju," tõdes Arro.

Osavõtjaid on üle 800 ja umbes pooled neist on tulnud Arro sõnul eelkõige võistlema. "Nende eesmärk on need saunad kiiresti läbida, olla parim orienteerumises, ja siis on teine pool, kes naudib saunasid. Välismaalased, kes käivad kohalike juures saunas, uurivad kohalikku kultuuri ja traditsioone," sõnas ta.

Võistluse võitmiseks tuleb igal neljaliikmelisel tiimil viibida igas saunas vähemalt kolm minutit. Viienda tiimiliikmena võib kaasa võtta ka autojuhi. Päeva jooksul tuleb saunalistel läbida 150 kuni 200 kilomeetrit. Võidab see, kes läbib 21 sauna kõige kiiremini.

"Maratoni haare on lai. Sellel aastal toimus juba ka meie sõsarmaraton Šveitsis, seejärel Leedus ja käivad läbirääkimised ka austerlastega. Oleme Euroopat saunapisikuga korralikult nakatanud," rääkis Arro "Terevisioonis".

Kahel korral on Arro külastanud ka šveitslaste enda maratoni ja avastas, et täna on veel Šveitsi ja Eesti saunakultuur üpris erinevad. "Oleme kaks korda väisanud nende enda maratoni ja seal kohalike ning korraldajatega rääkinud. See on üks põhjus, miks nad seda maratoni korraldavad, et Šveitsis on siiani olnud saksapärane saunakultuur, kus istutakse lava peale maha ja nii kui sa natukene sõbraga räägid, siis ülejärgmine mees palub vaiksemalt olla," selgitas Arro.

"Ehk siis Šveitsis saunas ei räägita, ollakse vaikselt omaette, aga neile meeldis see stiil, mida nad meie saunamaratonil nägid, et saun võib olla lõbus, jutukas ja kõik see, mis sinna juurde kuulub."