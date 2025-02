Priit Võigemast: Vaiko Epliku looming on väga tugevalt eestlaste vereringes

Lavastajad Priit ja Laura Võigemast on ette võtnud kõik lood, mis Vaiko Eplik kirjutanud on, ning need Ugala teatris ühte lavastusse kokku pannud. Lavastajate sõnul on Eplik geenius, kelle looming on väga tugevalt eestlasse vereringesse jõudnud.

Tõuke lavastuseks andis Võigemastidele Epliku lugu "Uus tüdruk" – sama pealkirja kannab ka värske lavastus. "See lugu oli alati tundunud või kõlanud niimoodi, et selles on juba see salapära, selles on terve lugu olemas," rääkis Laura Võigemast "Ringvaates".

Kui Priit Võigemast Eplikule oma ideest rääkis, et öelnud muusik kohe jah-sõna. "Ta ikkagi tundis huvi, mis see lugu on, mida me siin teeme, aga me ei osanud talle konkreetset vastust anda. Nüüd saatsime talle tekstiraamatu ja ta on sellega tutvunud. Jäi selline kokkulepe, et ta laseb ennast üllatada."

Muusikaliks ei trupp ega lavastajad lavastust nimetama ei kipu. Küll aga on Laura ja Priit pakkunud välja, et "Uus tüdruk" võiks olla muusikaline muistend. "Muistend on üleloomulik juhtum, mis puudutab inimesi ja mingit kohta. Selles mõttes see pädeb," märkis Laura Võigemast. "See, et uus tüdruk kuhugi saabub, kas see pole juba iseenesest üleloomulik?"

Uuslavastuse "Uus tüdruk" proov Ugala teatris Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Epliku looming on aastakümnete pikkune. "Selles mõttes on hästi tore, et Vaikol on palju materjali – on, mille hulgast valida. Samas teeb selle ülesande keeruliseks see, et väga-väga häid lugusid on väga palju," tõdes Priit, kes teab Eplikku alates nooruspõlvest. "Mulle tundub, et alates sellest hetkest, kui Vaiko hakkas tegema eestikeelset muusikat, on ta väga tugevalt Eest inimeste vereringes," usub Priit. "Ma ei kipu üldse sageli seda sõna pillama, aga ma väga julgelt nimetaksin Vaiko Eplikku geeniuseks," nõustus Laura.

Ka "Uues tüdrukus" mängivad näitlejad ja muusikud kiidavad Epliku loomingu mitmekihilisust. "Väga äge on tema absurditunnetus ning võime läbi huumori ja eneseiroonia puudutada inimese tuuma," märkis näitleja Alden Kirss. "Temas peitub mingisugune julgus ja vabadus ja lendlemine – suva, ma ei pea tegemas asju nii, nagu teised teevad. Seal on hästi palju elutervet vabadust," lisas muusik Mihkel Kuusk.