Juubilar Marco Tasane: ma olen pikalt valge vares olnud

19. veebruaril 50. sünnipäeva tähistav meelelahutaja ja laulja Marco Tasane tõdes "Vikerhommikus", et on alati olnud valge vares, kes on inimestele lihtne sihtmärk. Nüüd paneb ta kurjad keeled häbiposti ja loodab sellega olla eeskujuks teistelegi.

Ameti mahapanemisele juubilar veel mõelnud pole. "Nii kaua, kui mind tellitakse, siis ma ikkagi käin. See annab sellist mõnusat adrenaliini, annab ka taskuraha. Kui vanaema 10. novembril suri, siis umbes 12 päeva oli mul selline tunne, et ma ei viitsi enam üldse minna, aga tegelikult tegin ka kõik tellimused ära, olid ka intervjuud, siis oli selline tunne nagu oleks musta auku kukkunud. Õnneks see oli ainult 12 päeva ja siis hakkasin tagasi tulema," ütles Tasane, kes veel villastes sokkides istuma jääda ei kavatse.

"Hommikuti, kui ma ärkan, siis ma tunnen, et ma olen 69-aastane, aga kui ma trennist tulen, siis vaatan, et olen seest ja väljast 39-aastane. Aga hommikuti mul on ikka raske. Täna samamoodi mõtlesin, kas jõuan peale sööki ja enne intervjuud veel natukene magada, aga ei saanud. Kell oli nii palju, et pidin minema hakkama," selgitas Tasane.

Tasane on mõelnud, et 50. sünnipäevaks sooviks ta uut korterit. "Selles kohas, kus ma olen elanud, on küll remont tehtud, aga natuke on juba siiber. Äkki suvel isegi õnnestub kolida," rääkis Tasane, kes eramajas elada ei tahaks. "Liiga suur minu jaoks. Ei ole vaja," naeris Tasane.

Lisaks Tartule on Tasane elanud ka Tallinnas. "Aga see värk on seal kuidagi liiga kiire. Tartust pisemates kohtades ma elada ei sooviks, see oleks kurb, näiteks Võrus, Viljandis või Elvas. Ma käin seal esinemas, ja ma ei ütle midagi halba, aga seal on inimtühi värk, rahvast on väga vähe, kõik on kõle, mingit melu ei ole. Mul oleks ikka melu vaja," tõdes ta.

Kuigi võib jääda mulje, et Tasane on oma elualal ainus tegija, siis tegelikult on tal ka konkurente. "Ainuke ma küll ei ole. Konkurente on kõvasti, aga nad on lihtsalt olnud ja nad on kadunud. Kellel ei ole nii paks nahk, kes on abiellunud ja vorm ei ole see," selgitas Tasane, kes on märganud, et klientidel on raha vähem.

"Kui inimene tingib Tartust, siis ma tulen talle vastu, sest siin ei ole see midagi. Aga kui ma pean Tallinnasse minema tööle, siis mul on vaja selleks autojuht võtta ja siis ma seda tingimist väga ei soovi. Aga ma näen toidupoodides, et inimesed ostavad valesti. Nad ostavad majoneesi ja ketšupit, mida ei ole vaja, suitsupakke ostetakse väga palju, neid küsitakse muidugi väga vaikselt ja kassapidajad küsivad karjudes, et "milline suitsupakk?!"," rääkis Tasane, kes ise liigset vaesust siiski ei näe.

"Aga kui toidukappe vaadata, siis toit läheb sealt väga kiiresti ära. Seda ma olen kuulnud, ise veel käinud ei ole, nii hull olukord ei ole, ma isegi ei tea, kus need on, aga ma olen kuulnud, et seal on sabad," rääkis Tasane.

Netikommentaatorid

Tasane paneb oma sotsiaalmeediakanalites häbiposti õelaid kommentaatoreid ja sõimukirjade saatjaid. "Kui nad mulle otse kirjutavad, siis hakkan ma neile vastu. Nemad tahavad minu tähelepanu, seda nad saavad, ja vastused on mul aastatega, sorry, läinud väga heaks. Kui ma nende kirjad kuhugi üles panen, siis tuleb varsti ka palve, et palun maha võtta. Siis ma palun, et inimene vabandaks mu ees ja ausalt öeldes, kui ta vabandab, siis ma panen vahel selle ka üles. Kus inimene kirjutab "palun-palun, sorry-sorry, võta maha", aga enne seda räägitakse, et tapa ära ennast jne," sõnas Tasane.

Tasane selgitas, et ta on juba vanast ajast valge vares olnud. "Eks selliseid ei sallita. Aga tänu nende kommentaaride postitamisele on neid oluliselt vähemaks jäänud. See on tegelikult ka teistele eeskuju, kuidas ei tohiks käituda. Koolis ma kiusajale vastu ei hakanud, aga eks ma teen tagasi," naeris ta.

Tervislik eluviis

Kuigi tänaseks on Tasane pigem tervisliku eluviisi ja toitumise esindaja, siis juubilar tõdes, et elu jooksul on ka valesti söödud. "Vanasti meile isegi ei öeldud, kui palju vett peab jooma. Ma praktiliselt ei joonudki vett. Kui ma olin kunstikoolis modell, siis mul oli pisike pudel keedetud veega kaasas, aga kas ma teda päeva jooksul puutusin, see on iseasi. Siis hakkasid mingi hetk migreenid tunda andma ja aastal 2015 sain aru, et peaks tervislikumalt sööma hakkama," selgitas Tasane, keda aitas ka laktoosi menüüst välja arvamine. "Alkoholi ma ei ole kunagi joonud," lisas ta.

"Paar korda olen mänginud mingit mängu ja keele vastu pannud, aga see ei olnud minule. Ma näen neid inimesi, kes joovad ja mis nendega toimub. See on ikka päris õudne," nentis Tasane, kes vaatamata karsketele eluviisidele suudab pidudel siiski esineda. "Jõulude ajal, kui ma nüüd käisin, siis paaris kohas ma tõsiselt vaatasin, et alkoholiga oli mindud liiale. See ei ole minu asi, ma olen lihtsalt esineja, aga oli täitsa 90-ndate stiilis kätš, kaks meest maadlesid ja panid molli. Mina seal kuidagi siis laulsin ja tegin oma asja ära," naeris Tasane.

"Kultuurseid inimesi on ka väga palju, nad teavad, kes ma olen ja kust ma tulen, aga kunagi oli ikka joomisläbusid rohkem. Võib-olla need, kes joovad, ei jõua mind tellida. Juuakse ikka, aga see värk on varjatum. Tänapäeva noored siiski panevad rohkem narkot, see on meil probleem. Seda ma olen näinud ja kuulnud," nentis meelelahutaja.

Mitmekülgne klientuur

Juubelit tähistava Tasase viimase aastate üks sissetulekuallikaid on ka sünnipäeva õnnitlusvideote tegemine. Kui Tasaselt tellitaks õnnitlusvideo iseendale, siis liiga tõsiselt ta seda ei võtaks. "See oleks rohkem selline esimese aprilli nali. Võib-olla laulaksin siis endale "Kreeka jumalannat", aga kes siis minule nüüd tellib," tõdes Tasane.

"Kreeka jumalannat" on Tasane õnnitlusvideos laulnud ka ühele väga noorele fännile. "Ta oli viie-aastane. Tema isa kirjutas mulle kaks kuud tagasi, et tema laps hakkas mind fännama seoses sellega, et mind telekas parodeeriti. Laps hakkas teleka ees tantsima ja küsis isa käest, et "aga kes see strippar Marco on?" Hakkas siis minu videosid vaatama, see viie-aastane, tänapäeva värk. Siis kuidagi tuli tal sünnipäev ja isa palus tervitust," jutustas Tasane.

Kõige vanem klient, kellele Tasane on teinud striptiisi, oli 85-aastane. "Tema helistas mulle kuus kuud ette, iga kuu tuletas meelde, et mul meelest ära ei läheks. Mul oli üks naistantsija ka kaasas. Tema ise elas väga kaasa, aga teised külalised olid šokis ja oli haudvaikus. Pärast ta ütles, et "minule meeldis ja see on minu sünnipäev"," naeris Tasane.