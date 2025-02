Liis Haab: pakkusin end Kellerteatris alguses kohvikusse tööle

Oma muresid ei kipu Liis Haab teistele eriti kurtma. "Minusugune introvert ei räägi mitte kellelegi absoluutselt kõike. Aga on teatud inimesed, kes oskavad minust midagi lahti muukida. Pigem mul on see, et kui ma olen mingi teema enda sees ära lahendanud, siis ma olen valmis seda jagama, sest siis on teistel sellest midagi õppida," naeris ta.

Sõbrapäeval antud intervjuus oli kohane rääkida ka sõprusest. Haabi sõnul on tal vähe sõpru, kuid nad on kõik see-eest väga head. Samuti on tema jaoks oluline sõprus pereringis. "Abikaasa peab sõber ka olema ennekõike, lapsed on aga väga lahedad tegelased, kes on tulnud meid õpetama. Ma ei tea, kas neid just sõpradeks nimetada... see on midagi erilisemat. See on suurem side kui sõprus, nad on ikkagi osake minust," sõnas Haab.

Televaataja teab Haabi aga ka läbi sarja "Pilvede all" perekonna. Seejuures on Inga Lunge, kelle õde Haab sarjas mängis, päriselus ka Haabi poolõde. "Temaga saime me palju rohkem seal koos olla, nüüd me leiame ise seda aega muidugi," sõnas näitleja. Enne sarja tegemist omavahel igapäevaselt ei suheldud. "Me teadsime küll, kes me oleme, kui nägime, siis ikka ajasime juttu, aga õppisin tundma teda läbi töö," tunnistas Haab ja lisas, et huvitaval kombel mängis "Pilvede all" ühes episoodilises rollis ka tema noorem poolõde.

Viimased aastad on Liis Haab kuulunud Kellerteatri truppi. "See kõik lihtsalt kuidagi juhtus. Ma ei mõelnud, et ma pean sinna näitlejaks minema, lihtsalt see teater oli mu lapse lasteaiast üle tee. Parasjagu mingid projektid olid lõppemas, korrastasin oma peas jälle seda, kes ma olen ja kuhu ma lähen," rääkis Haab, kes oli tol ajal äsja ka juuksurikooli astunud. Kellerteater tundus aga mõnusa ja hubase pesana. "Mulle väga meeldis üks etendus, siis ma kirjutasin sellest Vahurile (Kellerile - toim.)," rääkis Haab, kes pakkus end esiti teatri kohvikusse tööle.

"Mõnda aega ma seal töötasin. See oli väga mõnus aeg, nägin kõik Kellerteatri mängukavas olevad tükid korduvalt ära, suhtlesin publikuga, valasin neile jooke. Väga kauaks mind sinna kohvikulaua taha ei jäetud, varsti pandi hoopis ühe laua peale pikutama ja sealt ma ärkasin ellu," rääkis Haab, kuidas ta teatritrupiga liitus. Hetkel teeb ta kaasa suisa neljas-viies Kellerteatri tükis korraga.

Reedel esietendus Alexela kontserdimajas ka sketšidele ülesehitatud huumorilavastus "Lihtne elu", kus Tiit Suka, Jan Uuspõllu, Sepo Seemani, Mart Toome ning Piret Kalda kõrval ka Haab kaasa teeb. "Sa ei tohi püüda olla naljakas, aga sa pead endast nii palju üleval olema, et anda seda värvi, sest see on nii suur lava. See on hoopis teistsugune näitlemisstiil, kui mina olen siiani harjunud," sõnas ta.