Ajaloolane Ain Mäesalu: kui fakte on vähe, tuleb oma arvamus välja pakkuda

Vikerraadio saate "Eesti lugu" autor-saatejuht Piret Kriivan pani sarja 20. hooaja puhul kokku raamatu ning tõdes, et tema unistuseks on teha saade Poola muuseumist, kus on hoiul Lembitu pealuu. Ajaloolane Ain Mäesalu on lugusid pajatanud juba lapsest saadik ning sõnas, et kui mõnest teemast on fakte väga vähe, tuleb oma arvamus välja pakkuda.

Vikerraadios alustas 20. hooaega saade "Eesti lugu", mis jutustab sellest, kuidas oleme eestlastena kõigi raskuste kiuste kolmeks tuhandeks aastaks püsima jäänud.

"Minu enda jaoks on ka oluline, et midagi on püsivat," ütles "Eesti lugu" saatejuht Piret Kriivan, kelle juhtimisel läheb eetrisse 832. saade. "Julgust seda sarja üldse alustada oli mul tänu sellele, et ma teadsin, et Tartu Ülikoolis on suurepärane jutustaja, kes selle saate käima jutustaks ehk Ain Mäesalu."

"Mul on rääkimiskogemus, sest ma olen ülikoolis loenguid pidanud alates 1984. aastast ja see on omaseks saanud," ütles ajaloolane Ain Mäesalu, kes on saate eetris lugusid jaganud 66. korral.

Lugude jutustamine tuli Mäesalu ellu juba põhikoolis õppides. "Väikeses Narva 8. klassilises koolis, kus me elasime internaadis. Teised poisid toas igal õhtul nõudsid, et ma pean muinasjutte rääkima. Nii harjusin lugusid rääkima," muheles Mäesalu, kes üldiselt püüab ikka rääkida nii nagu ajalugu oli. "Aga muinasajast on meil fakte vähe, nii et paratamatult tuleb siis pakkuda välja oma arvamusi."

Kriivan pani saates jutustatud lugude põhjal kokku raamatu "Eesti lugu". "Raamatus on iga aasta kohta üks lugu ehk kokku 20 lugu," täpsustas Kriivan.

Rääkimata lugusid on aga veel palju. "Nüüd tuleb kohe uus alamsari eesti raamatu ajaloost, rääkimata on veel terve pikk tsaariaeg, iseseisvuse esimene periood ja palju veel," ütles Kriivan.

Teadmisi lisandub aja jooksul ning nii on ka Mäesalu teinud näiteks Ümera lahingust kaks saadet. "Pärast esimest saadet käisin mitu aastat hiljem seal kohapeal, uurisin ja tulid uued mõtted ning teooriad, ja tegin veel teise saate Ümera lahingust," tõi Mäesalu, kes tegeleb Ümera lahinguga veel edasi.

Kriivani unistuseks on sõita Poola ning teha saade sealsest muuseumist, kus on hoiul Lembitu pealuu.

Mäesalu unistuseks on kohtuda Kaleviga, Kalevipoja isaga ning temalt teada saada, kas ta oli see muistne eesti ülik, isegi kuningas, kas ta elas Iru linnuses ja kas seal sündis Kalevipoeg. "Keegi prototüüp pidi ju olema, kellest said alguse kõik need lood," ütles Mäesalu, kes sel teemal on kahes saates rääkinud, kuigi andmeid selle kõige kohta on vähevõitu.

"Eesti lugu" saab kuulata Vikerraadiost laupäeviti kell 13.05, kordusena reedel kell 21.05 ja taskuhäälingus.