Metsatöll: kõik Eestis tehtud pillid on mõeldud kellegi hirmutamiseks

Metsatöll naasis hiljuti metalmuusika kruiisilt ning bändiliige Markus Teeäär rääkis saates "Hommik Anuga", et kõik Eestis tehtud pillid on mõeldud kellegi hirmutamiseks, sest eestlane tahab ikka omaette oma tares olla. Koos Tallinna politseiorkestriga valmis bändil uus album "Töri".

Metsatöll naasis just maailma suurimalt metalmuusika kruiisilt, kus 60 bändi nelja päeva jooksul üles astusid. Kruiis alustas Miamist ja sõitis Jamaicale.

"Laeval oli 6000 inimest ja kõik ansamblid mängisid kaks korda. Väga äge kogemus meie jaoks," ütles bändiliige Tõnis Noevere.

"Meil oli seal autogrammitund ka ja seal tuldi meie väga haruldaste vanade väljaannetega välja, mis kuskilt on saadud," nentis bändiliige Markus Teeäär.

Bändiliige Lauri Õunapuu tegi laeval ka oma pillide õpitoa. "Metal- ja rokkmuusikas on keskaja nostalgia või romatism sees, et inimesed, kes kuulavad sellist raskemat muusikat, on tihtipeale ajaloo- ja kultuurihuvilised, ja kui inimestel huvi on, siis loomulikult tuleb seda janu kustutada," lisas Õunapuu, kes tänavu pälvis presidendilt Valgetähe V klass riikliku teenetemärgi.

24. veebruaril tähistab ansambel oma 26. sünnipäeva. "Minu jaoks on see ikkagi ime, et see asi on kestnud veerand sajandit minu elust. See on jõhker tunne, aga väge on hing täis ja paneme edasi," on Teeäär tänulik kõikidele kuulajatele.

Õunapuu täiendas, et bänd on kokku andnud üle 600 kontserdi ja väga suur osa sellest mööda maailma ringi reisides. "Inimesed kirjutavad, et mõned on hakanud eesti keelt õppima, sest neile meeldib meie bänd," tõi Õunapuu välja.

Bändil on valminud uus album "Töri". "Idee tuli Tallinna politseiorkestrilt," täpsustas Teeäär.

Töri tähendab midagi, mis ühendab pasunat ja torupilli, märkis Õunapuu.

"Kõik pillid, mis Eestis on tehtud, on mõeldud kellegi hirmutamiseks. Eestlane tahab ikka omaette oma tares olla," muheles Teeäär.