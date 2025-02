Piilukaameraga dokfilmi teinud Ken Saan: tahtsime saada päris vastuseid

"Ma olen seda kaamerat varem Lõuna-Ameerikas kasutanud, kui on olnud kohad, kus suure kaameraga filmida ei saa," ütles režissöör Ken Saan prilliraami sisse peidetud varjatud kaamera kohta.

Juba paarkümmend aastat tagasi luges Saan kokku, et oma kooliteel möödus ta 17-st kaamerast. "See on avalik ruum, kus on nagunii igasuguseid kaameraid," selgitas Saan, kuidas ta tohtis inimeste endi teadmata neid salaja filmida. "Kui see on loo jutustamise seisukohast motiveeritud."

Saani sõnul läks vene keelt väga hästi valdav saatejuht Narva piiripunkti järjekorda ning hakkas inimestega juttu rääkima. "Tema lugu oli, et ta läheb Venemaale vanaemale külla," täpsustas Saan. "Et inimestelt kätte saada päris vastuseid."

"See oli peaaegu nagu teadusfilm, osaluseksperiment," ütles kaitseväe peastaabi osakonnaülem kolonelleitnant Uku Arold. "See film annab selle tunde kätte, mis juhtub inimesega, kes nii massiivses propaganda mõjuväljas on, aga peab kuskil mujal ka toime tulema."

"Mul lasi heas mõttes juhtme kokku selline situatsioon, seal oli üks väga meeldiv naisterahvas, kes tundis muret, ega saatejuhil külm ei ole, et ta annab talle salli. Hakkas rääkima, et me oleme sõja vastu, aga mingi uhkus peab jääma. Siis tuli mõttepaus ja ta lisas, et tõde pole olemas. Mis minu jaoks paneb paika selle, et sel teemal on ebamugav peatuda, see on tabuteema ja sel teemal ei taheta rohkem mõelda. Minu enda jaoks oli see kõige jutustavam lõik," selgitas Saan, lisades, et inimestega rääkisid nad kokku kolm päeva.

Dokumentaalfilm "Salaja piiril" on ETV eetris reedel, 7. veebruaril kell 20.10.