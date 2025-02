"Pikad paberid" režissöör Meel Paliale: Tallinna ei tasuks häbeneda

Režissöör Meel Paliale rääkis "Ringvaates", et tahtis filmis "Pikad paberid" näidata Tallinna sellisena nagu tema linna tajub ning tõdes, et Tallinna ei peaks häbenema. Filmi peaosatäitja Mihkel Kuusk tutvustas mõnusat ja sooja poosi, mille ta leidis Sebastiani tegelaskuju kehastades.

"Mulle tuli preemia saamine üllatusena," ütles äsja Kultuurkapitalilt aastapreemia saanud mängufilmi "Pikad paberid" režissöör Meel Paliale.

"Me saime aru, et tahame teha filmi sellest, kus me endale ei valeta. Me ei tee stseeni, kus me hakkame politsei eest ära jooksma või tegelema probleemidega, millega me ei oska tegeleda. Läksimegi kindlalt situatsioone pidi, sõprust pidi, mis minu ja Mihkli tegelase vahel on, ja see tõi ise ette teemad, mis meid hetkel kõige rohkem kõnetavad," ütles Karl Birnbaum, kes kehastab filmis Silo.

Birnbaumi sõnul on ta väga tänulik, et sai režissööri usaldada, kes pani selle asja kokku kõlama nii, et see päriselt ei ole igav. "Kui me omavahel lihtsalt jaurame, räägime puu istutamisest, aga sinna me kunagi ei jõua, aga see on Meele jaoks huvitav, siis näed, nüüd on aasta film taskus," ütles Birnbaum.

Kuuse sõnul oli filmitegijate seltskond kõik enam-vähem ühevanused. "Meid hoiti ja pakuti hästi palju võimalusi ennast anda ära ehk ei anta sulle lihtsat stsenaariumit ette ja ei öelda, et tee nii, ja kui nii ei tee, siis mine minema," sõnas Kuusk.

Kuusk tõi välja, et võtteplatsil algavad stseenid kohalolekust. "Tuleb valida õige poos. Sebastianit mängides oli ikkagi vaja leida soe ja mõnus poos. Näiteks paned käed kahe jala vahele, et tahaks nagu jälgida niimoodi soojast kohast kedagi," muheles Kuusk.

Üheks peategelaseks filmis on ka Tallinn. "Sõltub, mis nurgast vaadata. Ma olen veel kuulnud sellist tagasisidet, et Tallinn ju ei ole selline linn nagu filmis näidatakse, aga see on see nagu mina Tallinna näen," tõi Paliale välja.

"Mulle väga meeldib Tallinn, aga samas Tallinnal on veel väga palju arenguruumi. Sellegipoolest ei tasuks seda linna häbeneda. See on armas linn meile ja seda tuleks näidata ka kinolinal rohkem. Liiga vähe on filme, mis kajastavad Tallinna," lisas Paliale.