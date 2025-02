Sten-Kristian Saluveer: kaitseliidus avastasin enda jaoks lahingmeditsiini

Innovatsioonistrateeg ja produtsent Sten-Kristian Saluveer rääkis Vikerraadios, et kaitseliitu astudes avastas ta enda jaoks lahingmeditsiini ning sealt saadud kogemused on aidanud teda ka tavaelus. Saluveeri sõnul aitab kriitilistes olukordades tegutsemine välja tulla enesekesksusest.

"Kui keegi oleks kümme aastat tagasi mulle sellise eluvisiooni esitanud, oleks see tundunud mulle täiesti uskumatuna, aga eks me peamegi eluga kohanema ja elama seda parimal võimalikul ja aitavamal viisil," ütles innovatsioonistrateeg, produtsent ning filmi- ja multimeediaekspert Sten Saluveer, kes sidus ennast kaitseliiduga ja möödunud aastal läbis seal ka parameediku kursuse.

Kui me tahame oma väikese riigi hüvesid nautida, siis Saluveeri sõnul peame ühel või teisel määral sellesse panustama. "Mina leidsin, et panustada tuleks ka kriisimeditsiinis ja seetõttu astusin 2022. aastal kaitseliidu Põhja kompaniisse. Osa minu perest on mitmeid aastakümneid olnud arstid, mina olen seda siiani ignoreerinud," sõnas ta.

Kaitseliitu astudes tuleb läbida sõdurite baasoskuste kursus, kus harjutatakse sõduri enesehoidu ja ka esmaabi andmine kuulub sellesse kursusesse. "Osa sellest oli ka lahingmeditsiin ja midagi selles mulle väga meeldis ning inspireeris mind."

Lahingmeditsiini oskusi ja teadmisi on Saluveeril vaja läinud ka tavaelus. "See oli kuulus koolera juhtum, kus Eestis leiti koolera. Mina olin üks neist inimestest, kes lennuki peal abivajajatele abi andis, sest tol hetkel oli ma lennukil ainuke inimene, kellel oli olemas meditsiiniline kogemus."

Kriitilistes olukordades mõtleme tihti enda peale ja kaitseliidus tegutsemine aitab Saluveeri sõnul välja tulla enesekesksusest. "Kaitseliit pakub väga erinevaid enesearenguvõimalusi."