Arvo Pärdi keskuse uus näitus avanes interaktiivse raamatu näol

Arvo Pärdi keskuses on üleval uus näitus "Tintinnabuli – maailm noodipaberil". Tegu on näitusega, mis näeb välja kui päris raamat, kuid mis reageerib inimese puudutusele, on liikuvate piltidega, kõneleb ja mängib muusikat.

"Oma põhiolemuselt on ta kindlasti raamat. Aga kuna meil on tegemist heliloojaga, muusika ja helitöödega, siis me pidime andma sellele raamatule ka teisi omadusi. Siin on heli, video, pilt, kõne jne," tutvustas raamatut Arvo Pärdi arhiivispetsialist ja raamatu kuraator Maarja Tyler. "Natuke nagu selline võluraamat tõepoolest," märkis ta.

Raamatut on saanud testida fotograaf Kaupo Kikkas. "Ma arvan, et see on midagi nii erilist, et me saame siin väiksel kodumaa kamaral samal ajal sellise mehega nagu Arvo," kommenteeris ta ning lisas, et raamatust sai ta nii mõndagi uut teada.

Materjali, millega raamatu koostamisel töötada, oli Tyleri sõnul palju. "Kui uurijal, nagu meie siin oleme Arvo Pärdi keskuses, arhiivi lähedal, on niivõrd palju materjali, siis tegelikult on see õnnistus. Aga tõepoolest, igal sammul pidime me mõtlema ja otsustama, mida üldse inimene suudab vastu võtta. Ma arvan, et see on piisavalt sügav ja rikas, aga ka kompaktne," rääkis ta.

Raamat on Tyleri sõnul suuresti Pärdi loomingu ülevaade, alustades algusaegade modernistlikust loomingust kuni loomekriisile ja otsingutelele järgnenud tintinnabuli stiili leidmiseni. "Me avame, mis on muusikaliselt, avame mõttemaailma, väärtusmaailma ja loodame, et sellele näitusele tulevad lisad järgmiste raamatute näol," sõnas ta. "Meil oleks olnud võimalus minna lihtsama vastupanu teed ja teha ekraaninäitus, aga me ikka tahtsime seda paberit ja tinti seal, seda füüsilist asja. Kogu see digiasi on nagu kirss tordil seal," lisas kuraator.

Raamatuga saab tutvuda Arvo Pärdi keskuses koha peal. "Ma soovitan kindlasti võtta aega selleks. Me oleme siin keskuses sellise mõttelaadi pooldajad, et headeks asjadeks on vaja aega võtta," ütles Tyler.

"Mulle meeldib seda raamatut lehitseda nagu ma oleks külaline. Ma tahan seda näitust lugeda tavalise inimesena," sõnas aga Arvo Pärdi poeg ning keskuse juhatuse esimees Michael Pärt. Michael sündis umbes täpselt sel ajal, mil sündis ka tintinnabuli stiil. Isa on tema sõnul hea tervise juures. "Kui ma oleks sama tubli nagu tema samas vanuses, siis ma olen väga õnnelik," sõnas ta.