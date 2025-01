Alanud maoaasta vapiloom roheline puumadu on väga agressiivne

Alanud puumao aasta puhul käis "Ringvaates" madude spetsialist Kaarel Olesk sõbraliku hallika puumao, püütoni ja roninastikuga ning rääkis, et lemmikloomana peetavad maod inimest saagiks ei ihka ja kuna nad sotsiaalsed loomad ei ole, on neil inimese olemasolust ükskõik.

29. jaanuaril algas puumao aasta ning sel puhul külastasid "Ringvaate" stuudiot sõbralik puumadu, püüton ja roninastik.

"Liigiliselt on puumaod suhteliselt agressiivsed. Sedasama liiki on punasena, kollasena, valgena ja mustana olemas. Roheline puumadu on väga agressiivne," selgitas ligi 50 mao omanik Kaarel Olesk.

Madu on Oleski sõnul öise eluviisiga ja käib ringi oma oksi täis puuris. "Nad söövad külmutatud hiirekesi. Madu on hästi lihtne lugeda. Kui madu tõmbab ennast kerra, tõmbab pea alla, siis tunneb ta ennast ebamugavalt. Inimesega on ta harjunud, inimene on see, kes süüa toob. Inimest ta saagiks ega häirivaks asjaks ei pea."

Oleski sõnul maod inimesest rõõmu ei tunne, sest sotsiaalsed loomad nad ei ole.

"Kui sa madudega tegeled, siis tunned nende kehakeelt, siis ei teki seda mõtetki, et paned rästikule käe külge. Sa näed ta näost ära, kas ta tahab tegelemist," tõi Olesk välja. "Kui võrrelda metsikut madu ja lemmikloomana peetavat madu, kes on põlvkondi elanud inimese juures, siis lemmikloomana peetaval maol ei peaks seda mõtetki tekkima, et inimest murda."

Olesk peab madusid seetõttu, et nad annavad häid emotsioone, kui neid vaadata.