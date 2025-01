Paavsti audientsil osalenud Neeme Raud: sõnumit paavstilt ei tulnudki

Jõuluööl avas paavst katoliku kiriku juubeliaasta, mida tähistatakse iga 25 aasta tagant. "Siis kutsutakse palverändureid Rooma, et nad astuksid üle pühade uste läve. Paavst avas jõuluööl selle püha ukse ja nüüd korraldatakse suuri üritusi ka mittekatoliiklastele, esimene neist oli ajakirjanikele," selgitas Neeme Raud, miks ta paavsti audientsile sattus.

"Kutse peale oli kirjutatud, et paavstiga on audients. Ma olin hästi elevil eelmisel õhtul, et ma kohtun silmast silma paavstiga ja mõtlesin, mida ma talle siis ütlen. Tuli välja, et audientsile oli kutsutud 4000 inimest," muigas Raud, kes pääses üritusel sellegipoolest esiritta seisma. "Alguses olid kõned, muusikalised etteasted, räägiti ajakirjandusest. Tundus, et paavst hakkas minema juba välja kätlemiselt ja korraga toimus pööra ja ta tuli otse meie juurde, ta oli mõne meetri kaugusel," kirjeldas ta.

Paavsti püüdis Raud ka kaamerasilma sisse. "Pärast ma mõtlesin, et miks ma vaatasin paavsti läbi kaamera, ma oleks pidanud talle otse silma vaatama, mina püüdsin ajakirjanikuna ikka tööd teha. Aga alati ei pea kaamerat ja telefoni välja võtma, et filmida. Aga ta möödus väga lähedalt ja õnnistas," kirjeldas Raud.

Paavsti kõnetada sel korral Raual polnud võimalik. "Need nunnad, kes mu kõrval olid, praktiliselt minestasid, mina seal viisakalt seisin ja vaatasin. Meil on kuuldavasti võib-olla võimalik Vatikani tagasi pöörduda sel aastal, kunagi ei tea, äkki õnnestub siis temaga ka vestelda."

Paavst tegi Raua sõnul audientsil väga üllatava žesti. "Tal oli pikk kõne valmis tehtud, aga siis ta lihtsalt viskas selle kõne kõrvale ja ütles, et ta ei hakka seda ette lugema, vaid alustab kohe õnnistustega. Siis ta kohtus seal kardinalidega, aga paavstilt nagu seda sõnumit ei tulnudki," nentis ta.

"Ma vaatasin seda kõike kui ajakirjanik: kuidas see kõik toimub, kuidas Vatikan elab. Ma olin kolmel missal selle reisi ajal, seal tekkis võib-olla selline rahunemise hetk kirikus, kui neid laule lauldi ja kõik oli tegelikult pühalik ja väga ilus, aga seda jumala puudutust ei tulnud mulle," tunnistas Raud.