Arbo Tammiksaar: "Konklaav" on poliitiline põnevik

Režissöör Arbo Tammiksaar rääkis "Ringvaate" stuudios, et värskelt kinodesse jõudnud "Konklaav" on intriige täis lugu, mis kõigile õukonna- ja poliitdraama nautijatele kindlasti meelt mööda on.

Kaheksale Oscarile nomineeritud filmis oli Tammiksaare sõnul prestiižse filmiauhinna lõhna tunda küll. "Näitlejate ansambel on võrratu. Ja kõik need dekoratsioonid... Seal oli kõik nii suurejooneline. Kõik kes armastavad intriige ja õukonnateemasid, siis paavsti õukond on ammendamatu koht, kus saab üksteist suskida ja seljatagant pussitada. See on väga huvitav film," tõdes Tammiksaar.

Filmi lükkab käima katoliikliku maailma kõrgeim pea, paavsti surm. "Talle tuleb järglane valida. Meie aja järgi umbes aastast tuhat on seda tehtud. Varem seda määrati või valitsejad ostsid seda kohta, aga nüüd valitakse. Konklaav ehk paavsti valimine toimubki Sixtuse kabeli kinniste uste taga ja seda teevad erinevate riikide kõige tähtsamate piiskopkondade pead ehk kardinalid," selgitas Tammiksaar.

"See on äärmiselt keeruline protseduur, see on nagu Eurovisioon. Seal on erinevad hääletusvoorud, äärmiselt põnev ja intriige täis," lisas ta. "Film on tegelikult poliitiline põnevik ja need, kellele sellised asjad meeldivad, leiavad sealt kindlasti suure rahulduse."

Filmi- ja teletegija Tammiksaar on ka ise katoliiklane. "Ma olen õudselt allumatu tüüp. Kui mul on vaja, siis ikka väga rusikat ja malakat, millega mind peksta ja katoliiklus lubas mulle seda kõike ja andis ka," selgitas Tammiksaar, miks ta ennast just katoliiklusega sidus.

Hetkel Tammiksaar kõige eeskujulikum katoliiklane ei ole ja nimetab ennast mustaks lambaks. "Ma olen eksinud teiste ideede sohu ja otsin enda usku mujalt. Pihil ma ei olegi peale seda käinud, kui Vello Salo suri," tõdes Tammiksaar.

"Kui pihtimist millegagi võrreda, siis see on nagu vihtlemine saunas. Saad kõva keretäie, tuled sealt õhetades välja mõtled, et läks kergemaks küll. Kohutav piin on kõik ära rääkida, ausalt ja ilma midagi salgamata," rääkis Tammiksaar ning lisas, et see on tohutu puhastumine.