Iluuisutaja Niina Petrõkina: inspireeriv muusika annab võistlusel jõudu

Iluuisutaja Niina Petrõkina rääkis koduse tiitlivõistluse eel "Ringvaatele", et võistlusel annab talle jõudu juurde inspireeriv muusika, mille saatel emotsionaalselt uisutada. Enesekindlust aga lisab see, kui publik talle plaksutades ja karjudes kaasa elab.

"Väike, väle, vilgas. Kogu aeg mängis, oli füüsiliselt hästi arenenud, väga kiire," meenutas iluuisutaja Niina Petrõkina treener Svetlana Varnavskaja, millised omadused panid teda nägema toona nelja-aastase Niina Petrõkina potentsiaali.

Niina Petrõkina ise meenutas, et kui tulid esimesed tulemused ja suured võidud, sai ta aru, et on valinud õige spordiala. "Mina lihtsalt teen iga päev tööd ja iga trenn proovin teha midagi uut," lisas Petrõkina.

Varnavskaja eesmärk on, et tema õpilased ületaksid tema enda omaaegseid sporditulemusi. "Minu jaoks on see väga oluline."

16 aasta jooksul on Petrõkina sõnul nutmist ja raskusi olnud rohkem kui naermist. "Aga trennides on vaja mõnikord ka natuke naerda, et tulemus tuleks. Mida parem on su tuju, seda paremini läheb trenn, see on mu väike saladus," muheles Petrõkina.

Iluuisutamine on täitnud Petrõkina kogu elu. Ta jättis pooleli ka õpingud ülikoolis, sest ei jõudnud piisavalt pühenduda. "15-aastaseni ei olnud mul peale iluuisutamise teist elu. Praegu on mul sõbrad ja teise hobid, millega ma tegelen, näiteks ratsutamine," tõi Petrõkina välja, lisades, et peab väga ettevaatlik olema, sest ta on korra hobuse seljast ka kukkunud. "Aga on vaja elu nautida ka."

Tallinnas toimuvatele Euroopa meistrivõistlustele läheb Petrõkina ootusärevalt, sest eelmine hooaeg jäi trennis hüppelt maandudes vigastatud vasaku jala tõttu vahele. "Peas peab kõik läbi töötama, sest alguses ma kartsin pärast tervenemist hüppele minna. Mõtlesin, et õudne, kui ma veelkord kukun. Mul oli eesmärk jõuda maailmameistrivõistlustele ja seda ma tegin."

"Kui ma olin 13-aastane, ma isegi ei mõelnud hüpetele, lihtsalt läksin ja tegin neljakordse hüppe," tõdes Petrõkina, et vanemaks saades tuleb ka suurem hirm hüpete ees.

Iluuisutaja sõnul on tal reegel, et sõidab kavasid ainult selle muusika järgi, mis talle väga meeldib. "Kui muusika ei meeldi, siis ma ei saa näidata nii emotsionaalset võistlussõitu kui soovin. Muusika väga inspireerib, sest kui mul isegi pole jõudu, ma kuulan muusikat ning see annab mulle jõudu ja energiat."

"Alati on väga suured ootused sellise kõrge tasemega sportlaselt nagu Niina. Meie ei taha keskenduda ootustele. Seame endale eesmärgid, milleni jõuda. Ootustega läheb alati veidi viltu," märkis treener. "Tahame teha oma tööd võimalikult hästi."

"Mulle väga meeldib oma publiku ees sõita ja võistelda. Mida rohkem on inimesi, kes mind toetavad, seda paremini tuleb mul välja. Plaksutage, karjuge ja toetage!" julgustas Petrõkina, kuidas saab talle võistlusel enesekindlust juurde anda.

29. jaanuaril kell 18.30 alustab ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustelt Tallinnas, kus on kavas naisüksiksõidu lühikava.