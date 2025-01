Digikoristusnädala korraldaja: inimene ei taju digimaailma ökoloogilist jalajälge

Esmaspäeval algas digikoristusnädal, mis kutsub inimesi üles oma digiseadmeid prügist puhastama. Eesti Rohelise kooli programmi digikoristusnädala koordinaator Liina Vakrööm rääkis "Terevisioonis", et paljudele tuleb siiani üllatusena, et ka digimaailmal on oma ökoloogiline jalajälg.

Rohelise kooli programm korraldab juba viiendat aastat digikoristusnädalat, tänavu võtab algatusest osas suisa 230 Eesti õppeasutust, lasteaedadest kõrgkoolideni. "Nädala jooksul käime me läbi oma digiharjumused: kuhu me oma digiprügi kipume kuhjama ja kuidas seda siis vähendada. Räägime ka keskkonnamõjust ning mõjust vaimsele tervisele," tutvustas algatuse koordinaator Liina Vakrööm.

Digiprügi on kerge kogunema, kuna ebavajalikud failid kogunevad pilveteenustesse. "Pilv on hästi suur teema, sest kõik andmed, mis sinna pannakse, varundatakse. Neid tuleb turvata ja jahutada suurte energia- ja veekogustega. Me ei kasuta seda kui aardelaekana, vaid kui pööningu või keldrina, kuhu sodi visata. See tarbib energiat lõpmatuseni," märkis Vakrööm.

Vakrööm tõi välja, et paljudele tuleb üllatusena, et ka digimaailmal on oma ökoloogiline jalajälg. "Tundub, et pilv on õhuline, sel pole raskust, sest me ei näe, kus need 10 000 hiiglaslikku andmekeskust paiknevad. Väidetavalt on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia jalajälg juba tsiviillennunduse heitmetega samal piiril," sõnas ta.

Digikoristusel on oluliseks oskus enda faile organiseerida, et tekiks ülevaade, mis on vajalik ja mis mitte. Oluline on ka oma harjumused üle vaadata "Meil on telefonis 30 äppi, aga kümmet kasutame, et kas see on tegelikult vajalik," pani digikoristusest osavõtja Karli Joorits südamele.

"Meil saab sotsiaalmeedias kõigis kanalites osaleda, ka videosid vaadata kõigist ülesannetest, kodulehel saab õppeasutusi veel kirja panna. See kuus päeva on päris palju, ma soovitan võtta ühe päeva ja käia korralikult oma probleemkohad läbi," sõnas koordinaator ja märkis, et programmist on innustust saanud ka norrakad. "50 Norra kooli koristab koos Eestiga samal ajal," ütles Vakrööm.