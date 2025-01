Magnus Carlseniga malelahingu pidanud Taimla: see oli sürreaalne kogemus

Malesõber Oskar Taimla kirjeldas "Ringvaates" sürreaalseimat kogemust oma elus, mil ta mängis viiekordse male maailmameistri Magnus Carlseniga malet ja võitis. Kuigi võit tuli seetõttu, et Carlsenil sai aeg otsa, on Taimla uhke, et sai suurmeistri vastu käia üle 30 käigu.

"Barcelonas toimus hiljuti ICE gaming mess ja minu äripartneril on väga head suhted firmaga BetBy, mille reklaamnäoks on rahvusvaheline male suurmeister Magnus Carlsen. Ühel päeval oli Carlsen ise ka messil kohal ja pidas kuus korda kaks näidismängu. Algul pakuti minu äripartnerile võimalust temaga mängida, aga kuna ta ise kõva malemees ei ole, pani ta minu sinna kirja," selgitas malesõber Oskar Taimla, kuidas tal õnnestus malet mängida viiekordse male maailmameistri Magnus Carlseniga.

Kui Taimla sai teada, et selline matš tuleb, küsis ta nõu oma klassivennalt, kes on väga heal tasemel malemängija. "Ma olin kuulnud, et Boldi tegevjuht mängis Carlseniga malet ja pidas umbes 20 käiku vastu. Panin endale eesmärgiks, et kui ma 20 käiku vastu pean, olen endaga väga rahul."

Klassivend treenis Taimlat ja andis näpunäiteid, kuidas mängu kinnisena hoida, et väga kiirelt matti ei saa.

"Carlsen mängis kahel laual korraga, tema mängis valgete ja vastased mustade malenditega. Väike "aga" oli siis selles, et kui Magnusel oli kaks minutit käikude tegemiseks, siis vastasel neli minutit. Matš lõppes sellega, et Magnusel sai aeg otsa ning selle järgi sain oma nii-öelda võidu."

Taimla oli 32 käiku teinud selleks hetkeks, kui Carlsenil sai aeg otsa. "Kui tal oleks kaks-kolm sekundit veel olnud, oleks ma saanud kaks käiku veel teha ning siis oleks Carlsen mulle kindla mati pannud," ütles Taimla.

Enne mängu valmistus Taimla erinevateks versioonideks ning klassivend oli teda juhendanud, et kui tekib võimalus Carlseniga lippe vahetada, mis on väga ebareaalne olukord, siis kindlasti tee seda. "Carlsen üllatas mind sellega, et ta võttis mu lipuvahetuse vastu. See on siis sellepärast, et Carlsenil võtab lihtsalt paar käiku kauem aega matti panna, kuna tal ei ole kõige tugevamat nuppu," selgitas Taimla, mismoodi kulges malelahing suurmeistriga.

"Ma arvan, et minu võiduvõti ei olenenud isegi sellest, mida mina tegin või mida Magnus Carlsen tegi, vaid kuna kõrvallauas mängis mees, kelle Elo reiting oli üle 2000, siis keskendus Carlsen mehele, kes päriselt ka malet oskas. Põhipõhjus, miks Magnusel aeg lõpuks otsa sai, oligi see," muheles Taimla.

Taimla sõnul peaks ta nüüd malega igaveseks lõpparve tegema. "Kui tavaliselt öeldakse, et siit on hea edasi minna, siis kui sa oled võitnud Magnus Carlsenit, siis siit on võimalik ainult halvemaks minna."