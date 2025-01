Astrofüüsik: pilvitu ilmaga näeb taevas planeetide paraadi

Astrofüüsik Laurits Leedjärv rääkis Vikerraadios, et praegu on võimalik palja silmaga näha Veenust, Marssi, Jupiteri ja Saturni ning veebruari lõpus ka Merkuuri. Astrofüüsiku sõnul on planeetide paraad eelkõige esteetiline elamus.

"Planeetide paraad tähendab, et taevas on korraga mitu planeeti näha ja kuna kõik planeedid tiirlevad ümber päikese enam-vähem samal tasapinnal, siis moodustavad nad taevas mõttelise joone või rea," selgitas astrofüüsik Laurits Leedjärv.

Silmaga on võimalik praegusel aastaajal näha Veenust, Marssi, Jupiteri ja Saturni. "Merkuuri saab palja silmaga näha veebruari lõpul-märtsi algul. Teleskoobiga näeb veel ka Uraani ja Neptuuni," lisas Leedjärv.

Hobivaatlejate ja ka spetsialistide jaoks on planeetide paraad eelkõige esteetiline elamus. "Muidugi siis, kui meil pilvi ees ei ole," täpsustas Leedjärv.

Astrofüüsiku sõnul ei ole tegemist väga haruldase nähtusega. "Seda, et kolm või neli planeeti on lähestikku või korraga näha, selles pole midagi haruldast. 2020. aasta suvel olid nad ka kõik ilusti reas ning seda tuleb ikka mõne aasta tagant ette. 2020. aasta detsembri lõpus oli haruldasem sündmus, kui Jupiter ja Saturn läksid teineteisest väga lähedalt mööda ja peaaegu et sulasid üheks, seda juhtub korra mõnesaja aasta tagant."

Leedjärv õpetas, et kui on soov planeetide paraadi ise vaadata, peaks pilvitu ilmaga kõigepealt taevast üles otsima kõige heledama "tähe", mis on tegelikult planeet Veenus. "See on kõigi teistega võrreldes nii hele, et torkab igal juhul silma. Siis tuleb juba natuke hoolikamalt vaadata, sõltub kuupäevast ja kella-ajast, aga kuskil sealkandis võiks olla ka Saturn, mis on tunduvalt tuhmim."

Astrofüüsiku sõnul võib planeetide leidmiseks kasutada nippi, et tähed kõik vilguvad, aga meie päikesesüsteemi planeedid üldiselt ei vilgu. "Nii et hoolika vaatlemisega on võimalik Saturn sealt tähtede hulgast välja eraldada. Lõunakaare poole vaadates peaks seal kuskil olema ka punakas Marss. Natuke veel tuhmim kui Marss, on sealkandis ka Jupiter. Uraani ja Neptuuni jaoks on vaja juba optilisi abivahendeid," selgitas Leedjärv.