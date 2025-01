Eestlaste ja hispaanlaste koostöös valmis 46 mootoriga liikuv filmielukas

Režissöör Moonika Siimetsa uue mängufilmi jaoks loodud animatroonilise tulnuka juhtimiseks on ainuüksi eluka peas 35 mootorit. Siimets soovis hispaanlastest proffidega Eestis ennenägemata tulnuka reaalselt valmis meisterdada, sest arvutiga tehtud efektid on tihti liiga moosised ja ebausutavad.

Moonika Siimetsa uue täispika mängufilmi "Must auk" jaoks ehitati reaalselt valmis tulnukas Kip, keda kunagi varem Eesti filmis nähtud ei ole.

"Koos hispaanlastega on sündinud animatrooniline tulnukas. Hispaanlased on väga kogenud, nad on teinud inimahve, dinosauruseid," selgitas Siimets "Ringvaates". "Kokkulepe oli, et nemad teevad tulnuka sisemuse-mehaanika ja meie siin Eestis anname talle välimuse," selgitas Siimets.

"Must auk" tulnukas Kip Autor/allikas: ERR

Kipi liigutamiseks on vaja vähemalt nelja inimest. Kaks meest liigutavad robootiliselt tulnuka näolihaseid. "Lisaks on inimesed, kes vastavalt tulnuka emotsioonidele muudavad tema valgust. Kui tulnukal on armastuse tunne, on ta roosakam-punakam, vihastudes läheb lillaks," kirjeldas Siimets.

Hispaania kunstniketiim, kes tulnuka sisemiselt elama pani, on töötanud Steven Spielbergi ja kõikide "Star Wars" filmide juures.

"Hollywoodi projektide ja suurfilmidega ei jää tihti loominguvabaduseks ruumi, sest sulle saadetakse kontorist ideekavand ja oma töö tegemiseks on väga piiratud vabadus," selgitas tulnuka autor Javier Coronilla, lisades, et tulnukas Kipi puhul oli neil täielik vabadus teha seda, mida nad tahtsid.

Üks saatja liigutab tulnuka silmamunasid, muudab silmade fookust ja kombitsaid kõikides suundades. Teine saatja liigutab kaela ja erinevaid asju mujal ning kolmas liigutab Kipi. "Tulnuka sees on samuti inimene. See on nagu orkester. On vaja väga palju tehnoloogiat, et Kip ellu äratada," lisas Coronilla.

Tulnuka sees on 46 mootorit, ainuüksi peas on 35 mootorit.

"See on must komöödia täiskasvanutele, aga siin juhtub igasuguseid hullusi, mida on raske isegi sõnadesse panna. Lugu ise põhineb Andrus Kivirähki ja Armin Kõomägi novellidel, millest mina olen oma loo kokku kirjutanud. Tegevus toimub väljamõeldud maailmas, mis küll eksisteerib tänapäeval, aga me paneme selle kokku Annelinnast ja Ahtmest. See on natuke nukker maailm ka, kus inimesed on oma üksindusega üksi," selgitas Siimets.

Siimetsa sõnul ei meeldi talle tänapäeva filmid, mis on üleni arvutiga tehtud.

"Enamasti on need filmid lihtsalt nii täiuslikud. Mingites kohtades on see väga hea vahend, aga üleni kasutades läheb see moosiseks ja mitteusutavaks," põhjendas Siimets, miks ta soovis, et tulnukas oleks päriselt olemas. "Ka näitlejatel on siis parem mängida ja tulemus on karusem, karvasem, lihast ja luust ning pole nii ilus, aga sellevõrra jälle ehedam ja tõelisem."