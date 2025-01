Olavi Ruitlane: parim raamatufilm on "Kevade", sest mulle meeldivad õudukad

Režissöör Tanel Toomi eesti kirjandusteosele tuginev lemmikfilm on "Nukitsamees", mille kõige hirmsamat stseeni ei julgenud ta aastaid vaadatagi. Kirjanik Olavi Ruitlase lemmikfilmiks on "Kevade", sest talle meeldivad õudusfilmid.

"Hardi Volmer tuli Filmivabriku rahvaga mulle ukse taha ja tahtsid raamatust "Vee peal" filmi teha. Ma olin just raamatu lõpetanud ja kõige vähem tahtsin selle teemaga edasi tegeleda, aga sain aru, et kui mina ei tee, hakkavad nad ise tegema," selgitas kirjanik Olavi Ruitlane, kes oli nõus raamatu "Vee peal" alusel filmile ka stsenaariumi kirjutama.

Võttesse läks film juba režissöör Peeter Simmi käe all. "Ma olin krahhiks valmis, et mind loobitakse munadega, aga kui ma nägin esimest helindatud varianti, sain aru, et siin on filmi sees küll, aga raamat on muidugi parem," muheles Ruitlane "Ringvaates".

"Raamat ja film on kaks erinevat meediumit. Raamatu ja filmi võrdlemine muutub ühel hetkel naeruväärseks. Üks põhilisi raamatu ja filmi erinevusi ongi see, et raamat on tekstipõhine ja kasutab konkreetse lugeja kujutlusvõimet. Mina saan sealt ühe atmosfääri, kogemuse ja elamuse, aga teine inimene saab totaalselt teise. Minu eesmärk raamatust "Tõde ja õigus" filmi tehes oligi tuua see tunne ekraanile, mida mina sain seda raamatut lugedes," selgitas suurfilmi "Tõde ja õigus" režissöör Tanel Toom.

Eesti kirjandusteose järgi tehtud lemmikfilmidena tõi Ruitlane välja "Kevade", "Nipernaadi" ja "Sügisballi."

"Mulle meeldivad õudusfilmid. Eelmisel aastal vaatasime "Kevadet" koos lapsega ja tal oli piisavalt õudne, kõik kohad selles filmis on õudsed. Koolivend tahab kooli ära uputada, tulistamine, õpetaja tirib Tootsi kõrvupidi, Lible põhimõtteliselt joodab alaealise lapse surnuks," loetles Ruitlane filmi jubedamaid kohti. "Lisaks on see veel mustvalge film. Ma seletasin lapsele kõrvalt, et tegelikult on see väga naljakas film, Oskar Luts on meie üks suuremaid koomikuid. Eestlaste huumor on väga jõhker."

Tanel Toomi arvates on parimad raamatufilmid "Kevade", "Nukitsamees" ja "Põrgupõhja uus Vanapagan."

"Nukitsamees" on Toomi esimene õudusfilm. "Siiamaani tulevad judinad peale, kui see nõid sealt kivi tagant välja tuleb. Aastaid ei julgenud ma seda stseeni tervikuna vaadatagi."

Nipernaadit pidas Ruitlane oma hingesugulaseks ning ühe kauni daamiga kirjavahetust pidades nimetas daam ennast Trallaks ning Ruitlane Nipernaadiks. "See oli kohutavalt kerge film," lisas Ruitlane.

Parima raamatufilmi hääletus on Vikerraadio lehel avatud kuni 28. jaanuarini kell 21.59. Kokkuvõtet kuuleb eesti kirjanduse päeval, 30. jaanuaril "Vikerhommikus".