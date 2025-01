Vikerraadio kutsub valima lemmikut eesti kirjandusteosele tuginevat filmi

Vikerraadio lehel on hääletamiseks välja pandud 36 filmi aastatest 1964 kuni 2024. Kõik valikusse pandud filmid tuginevad mõnel kodumaise autori teosel ja kuulajad saavad nende seast hääle anda kuni kümne lemmiku poolt.

Idee autori, kirjandusteadlase ja Vikerraadio kaasautori Maarja Vaino sõnul on kirjandusteoste põhjal tehtud filme muidugi rohkem, kuid täisnimekirja süvenemine oleks valijale juba pisut liiga ajamahukas.

"Üleskutse eesmärk on meenutada, kui palju häid filme tugineb eesti kirjandusteostele. Teisalt jõuab film meediumina palju rohkemate inimesteni kui raamat. Sageli vaatab inimene ainult filmi, raamatu ehk originaalteksti lugemiseni ei jõuagi. Seega on väga huvitav teada saada, millised filmid läbi aegade on kujunenud vaatajate lemmikuks – see on filmi kõrval hinnang ka raamatule ja sellele, kui hea sünergia on kasutatud originaalteksti ja filmi vahel saavutatud," märkis Maarja Vaino, lisades, et loodetavasti innustab hääletus inimesi üle vaatama nii häid eesti filme kui ka lugema neile aluseks olnud eesti kirjandusteoseid.

Kuulajahääletusega tähistab Vikerraadio nii eesti kirjanduse päeva kui ka eesti raamatu aastat, sest tänavu möödub 500 aastat esimese eestikeelse raamatu ilmumisest.

Hääletus on Vikerraadio lehel avatud kuni 28. jaanuarini kell 21.59. Kokkuvõtet kuuleb eesti kirjanduse päeval, 30. jaanuaril "Vikerhommikus".