Els Himma 85 | Galerii ja unustamatud ülesastumised ERR-i eetris

Els Himma on end juba aastakümneid eestlaste südametesse laulnud. 1960. aastatel laulis ta ansamblis Kevad. 1970. ja 1980. aastatel teenis elatist Tallinna varieteedes ja osales mitmes muusikafilmis, neist tuntuim on Peeter Urbla "Šlaager".

Tuntumad Els Himma esitatud laulud on "Millest sa elad ja hingad", "See tunne pole uus", "Kailakii-kailakoo", "Must mees", "Ootama peab" ja "Üksinduse aeg".

2020. aastal pälvis ta Valgetähe V klassi teenetemärgi.

"Meloodia 67"

"Ob-la-di, ob-la-da. Els Himma"

"Tähelaev. Els Himma"

"Sõbrad muusikas. Els Himma ja Tõnu Naissoo"

Raadio 2 "Estonian Funk Embassy. Henrik Ehte & Roman Vjazemski. Külas Els Himma"

Vikerraadio "Heli nälg"