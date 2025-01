Arheoloog: Stonehenge sümboliseerib väga tihedalt suhelnud rahvaid

Religiooniarheoloog Tõnno Jonuks kommenteeris "Ringvaates" viimaseid Stonehenge`i kohta avaldatud uuringuid ning tõdes, et altarikivi päritolu teadasaamine kinnitas muistise olulisust kõikide Briti saarte elanike jaoks. Jonuks lisas, et kuigi sarnaseid rituaalseid ehitisi on ka mujal maailmas, on Stonehenge üks ja ainus.

"Artiklis oli kirjas, et teadlased said teada ühe konkreetse Stonehenge kivi, altarikivi päritolu ning see kivi on tõesti toodud Šotimaa kirdenurgast, linnulennult umbes 750 kilomeetrit," kommenteeris religiooniarheoloog Tõnno Jonuks artiklit, mis eelmise aasta lõpul furoori tekitas.

See omakorda kinnitas Jonuksi sõnul juba kümme aastat teada olnud fakti, et Stonehenge ei olnud ainult Salisbury tasandiku jaoks oluline muistis, vaid kõikide Briti saarte jaoks.

"2019. aastal ilmus eelmine väga äge uuring, kus uuriti sigade luid. Seal ümbruskonnas on hästi palju muid muistiseid ka ning sealt leiti väga palju sigade luid. Seda uurides avastati, et osad sead on toodud Šotimaalt. See kinnitas siis omakorda seda, milleni nüüd uuesti jõuti, et Lõuna-Inglismaa ja Šotimaa vahel on olnud päris tihedad sidemed," selgitas Jonuks.

Stonehenge`i ajalugu on umbes 10 000 aastat. "Tänu sellele ongi kõikidel erinevatel perioodidel olnud erinevad tähendused. Kindlasti oli aeg, kui Stonehenge`i põhiroll olid taevavaatlused, on perioode, kus suurem rõhk oli matmisel ja surnutega suhtlemisel ning kindlasti oli mingi periood, kui põhirõhk oli just inglise rahva ühendamisel, kus Briti saare rahvad tulid sinna kokku, et ehitada seda suurejoonelist asja," tõi Jonuks välja.

Furoori tekitanud altarikivi on huvitav just sellepärast, et ta on midagi täiesti teistsugust ja toodud täiesti teisest kohast. "Suured püstised kivid on pärit lähemalt, 20–30 kilomeetri kauguselt. Sinikivid on umbes 200 kilomeetri kauguselt ja altarikivi siis kõige kaugemalt."

Stonehenge Autor/allikas: ERR

"Kindlasti olid neil lähemal ka sobivad kivid olemas, aga ilmselt oli põhjus selles, et tuua ehitusmaterjali tükid erinevatest nurkadest kokku ja niimoodi sümboliseerib Stonehenge kõiki neid väga tihedalt suhelnud rahvaid," tõi Jonuks välja.

20 aastat tagasi käis Jonuks ka ise selle kompleksi ühes osas, Durrington Wallsis, uurimistöid tegemas.

"Tookord olin osa ühest uurimisprojektist ja lihtne labidapoiss. Durrington Walls asub paar-kolm kilomeetrit eemal ja arvatakse, et see võis olla koht, kus elasid inimesed sel ajal, kui nad Stonehenge`i ehitasid või seda kasutasid. Seal olid väga huvitavad kiviaegsed prügiaugud, kust leiti tööriistu, tööriista tegemise jääke ja loomaluid. Igat prügiauku kasutas mingi väike kogukond."

Kuigi sarnaseid rituaalseid ehitisi on ka mujal maailmas, on Stonehenge oma kaetud kiviringi ja viie triliidi ehk kolmest kivist tehtud kompositsiooniga Jonuksi sõnul väga haruldane ja selliseid on maailmas ainult üks.