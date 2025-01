Reet Raukas: juba tervenenud last võib jääda vaevama ärritusköha

"Läkaköha on tõsine bakterhaigus, mille puhul köha edenedes ei lähe kergemaks, vaid raskemaks. Köhahoog on nii tõsine, et võib lõppeda oksendamisega," ütles lastearst Reet Raukas.

Kui imiku jaoks on köha nagunii juba raske haigus kuna tema köhaefektiivsus on tagasihoidlik, võib imiku läkaköha köhimishoog lõppeda isegi hingamispeetusega. "Ta lihtsalt ei suuda ära köhida ja võib vajada aparaadihingamist," lisas Raukas.

Mida rohkem on meil vaktsineerimata suuremaid lapsi ja täiskasvanuid, seda suurem on risk, et nakatuvad need imikud, kes on nii noored, et neid ei saa veel vaktsineerida.

Läkaköhasse haigestunud täiskasvanu köhib Raukase sõnul poolteist kuud nii, et hing väljas, aga saab kuidagi hakkama, kuid imiku ja väikelapse puhul on ka nädal aega köhimist väga raske.

Läkaköha puhul toimub kõigepealt nakatumine, siis on inkubatsiooni periood, mis kestab nädal-paar. "Esimese nädala jooksul ei saa aru, mis haigus see on, natuke on nohu, palavik ja siis saabub klassikaline läkaköha, mis võib kesta kuid," selgitas Raukas.

Haigust saab antibiootikumidega ravida, lapse nakkusohtlikus väheneb ning haigustekitajaid ta enam edasi ei kanna, küll aga jääb tema hooköha kestma ja võib kesta kuni pool aastat.

Läkaköha kimbutab tavaliselt öösel ja vastu hommikut. "Köhides hakkad aina hullemini köhima ja köhahoog ei lähe üldse paremaks. Hoo lõpus tekib hingamispaus või väga sügav häälekas sissehingamine. Päevasel ajal on lapsed peaaegu terved," tõi Raukas välja.

Kui tavaline köha kestab nädala, siis läkaköha läheb hullemaks teisel-kolmandal haigusnädalal.

Raukase sõnul võiks rase, kes ootab talveperioodil sündivat last, ennast vaktsineerida raseduse viimasel trimestril, sest sellega annab ta kaitse ka oma sündivale lapsele. "Kõige raskem periood sünnist kolmanda elukuuni on laps siis kaitstud emalt saadud vaktsiiniga," täpsustas Raukas.

Kui laps on viril ja ei taha süüa, siis ilmselgelt on ta haige ning lasteaeda viia ei tasuks. "Aga kui sa kodus ei suuda välja mõelda, mida lapsega ette võtta, kuigi ta hommikuti näiteks hambapesu käigus köhib või köhatab, siis see laps võib kollektiivi tagasi minna," tõi Raukas välja.

Kuna laste hingamisteed on üsna kitsad ning kui röga sinna koguneb, siis teatud määral jääb ärritusköha püsima ning seetõttu võib laps hakata köhima näiteks joostes, toast õue minekul või hommikuse ärkamise ajal, aga kui päeva jooksul köhahoogu ei kuule, siis ilmselt pole laps enam nakkusohtlik," selgitas Raukas.