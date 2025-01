Tarmo Tiisler Bö lõpetamisotsusest: hing nutab, aga olen leppinud

Norrast pärit Johannes Thingnes Bö otsus üllatas nii sportlaseid kui ka spordisõpru, sest varem oli ta välja öelnud, et lõpetab pärast 2026. aasta taliolümpiat. "Pisarad on kuivanud, hing nutab, harjunud ei ole, leppinud olen," tõdes ERR-i sporditoimetaja Tarmo Tiisler "Ringvaates" Thingnes Bö ootamatut otsust.

Vahetult pärast uudise avalikustamist toimus pressikonverents, kus Bö otsust selgitas ja nii mõnegi pisara valas. "Mina nägin esimest korda niivõrd emotsionaalset Johannes Thingnes Böd," märkis Tiisler. "Ma olen temaga umbes 15–20 intervjuud teinud, kõik on küll sellised sutsakad, aga midagi ikka. Need on alati sellised intervjuud olnud, mille kohta ütleme, et plaat läheb peale – väga korrektsed vastused nii siis, kui ta võidab, aga ka siis, kui ta on kaheksas," kirjeldas ta. "See oli hoopis teine Johannes Thinges Bö."

Seda, mida ta edasi teeb, Johannes Thingnes Bö öelnud pole. "Selles ma üldse ei kahtle, et talle on lähenenud nii NRK kui ka TV2, kes on Norras laskesuusatamise vahendajad, kes tahavad teda järgmiseks aastaks enda ridadesse. Need kaks telehiidu on ikkagi kõik ära korjanud, kes on loobunud. Ma arvan, et seal käib töö päris korralikult," arutles Tiisler.

Kui Thingnes Bö kaks suurt eellast, rahvuskaaslane Ole Einar Björndalen ja prantslane Martin Fourcade panid karjääri võrdlemisi vaikselt maha – Björndalen andis pärast hooaja lõppu teada, et enam ta starti ei tule ja Fourcade andis viimase võistluse eel teada, et see jääb viimaseks –, siis Thingnes Bö puhul on lugu teine. "Nüüd me saame kaks kuud hüvastijätutuuriks valmistuda. Ma arvan, et iga etapi puhul öeldakse vähemalt korra, et see on Johannese viimane võistlus siin," rääkis Tiisler.

Oma viimased kolm sõitu teeb ta oma kodumaal Norras. "See saab olema hull," usub Tiisler.

Sporditoimetaja sõnul jääb laskesuusamaailm ilma tõelisest suveräänist. "Ma pole enda jaoks välja mõelnud, kas see on hea või halb. Ta on oma saavutustega järgmistest nii palju ees, järgmine ongi enam-vähem Tarjei Bö, kellel ka väga pikalt minna ei ole. Nüüd on algab päris pikk periood, kui meil ei olegi sellist suverääni," märkis ta.