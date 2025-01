Tehnoloogiatrendid: seltsirobot, kotikoer ja inimesi lennutav droon

Tehnoloogiekspert Glen Pilvre tutvustas "Ringvaates" maailma suurimal tehnoloogiamessil nähtud inimest lennutavat drooni, käega tolmurobotit ning arukat robot-jutukaaslast ning tõdes, et inimest füüsilises mõttes järgi teha on ikka veel keerukas.

"Roboteid oli messil üksjagu, aga nad nägid välja pehmelt öeldes ikkagi koomilised. Inimest füüsilises mõttes järgi teha on ikkagi keerukas, olgugi et viis aastat tagasi tundus, et mõistust pähe panna on keerukam," ütles tehnoloogiaekspert Glen Pilvre, kes külastas maailma suurimat tarbeelektroonikamessi.

Pilvre tõi messil nähtud valikust välja kummise roboti, kelle eesmärk on olla inimesele arukas kaaslane. "Ta on päris tark, oskab ennast igatpidi liigutada. Oli mitmeid versioone, selline tädi, kes kätega vehib ja aluse peal seisab, selle eest tuleb välja käia peaaegu 200 000 eurot. Tootevalikus on kaks noorikut ja vanem härra, keda saab endale osta. Tal on miimika ja ta tahab olla inimlik," ütles Pilvre.

Kummist robot-jutukaaslane Autor/allikas: ERR

Pilvre tõi välja ka pisikese looma, mis käib koti külge ja vehib peaga. "Tekitab oma liikumisega lustaka emotsiooni ja kui meil kõigil on need koti küljes, siis meie tuju on lihtsalt parem. Sel aastal võiks koerake jõuda müügile ja hakkab maksma umbes 70 eurot," ütles Pilvre.

Tehnoloogiaekspert Glen Pilvre tutvustab tehnoloogiaimesid Autor/allikas: ERR

Järgmisena tutvustas Pilvre drooni, millega saava inimesed lennata. "Kui lähete matkale ja ei taha jalgratast kaasa võtta, võtad näiteks drooni, kuhu saad lapse või kaaslase sisse panna ja lendama minna. Messil tutvustati toodet komplektis autoga. Lubati, et 2026. aastal jõuab see ka päriselt eeltellijatele kätte. Hinnaklass jääb 300 000 euro või dollari juurde," selgitas Pilvre. "Tootjad panid ka südamele, et kui te selle tellite, siis peate ka kindlaks tegema, kus te sellega lennata võite."

Inimesi lennutav droon maailma suurimal tarbeelektroonikamessil Autor/allikas: ERR

Veel tõi Pilvre välja käega tolmuroboti. "Kui robot näeb oma ees sussi, siis ta mitte ei jää seisma ega tõmba sokki endale kurku, vaid võtab käega sellest kinni ja viib sussi ära," tõdes Pilvre.

Käega robottolmuimeja Autor/allikas: ERR

Lusikas, mis elektriga annab soola maitse, on Jaapanis juba müügil. "Lusikas tekitab elektrilaengu baasil soodiumioone, koondab need keele peale ja kõik see kokku moodustab soola maitse. Hinnangud selle toote kohta olid küll seinast seina, lusikat tuleb kuidagi omapäraselt käes hoida, söömisprotsess meenutas pigem imiku toitmist," muheles Pilvre. "Tegelikult on see ju äge vidin."

Soola maitset andev lusikas Autor/allikas: ERR

Pilvre tutvustas ka üht toodet, mis tema sõnul lööb ikkagi jaburusega. "Puhub siis peale soojale joogile. Kui teil endal enam suust õhku ei tule, siis see aparaat-kassike teeb selle töö ära," täpsustas Pilvre.