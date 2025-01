Ansambel Lonitseera käis India ringreisil: tundsime end seal väga oodatuna

Bändi liige Kaisa Kuslapuu tõi välja, et nad alustasid oma ringreisi Mumbai džässifestivalilt. "See oli meile üllatus, et meid kutsuti džässifestivalile, aga Eestis me ei ole just džässiartistidena tuntud, aga saades kontekstist aru, siis Indiasse on džäss jõudnud palju hiljem kui me Euroopas teda tunneme ja seal on praegu piirialasid."

Indasse jõudis Lonitseera tänu Tallinn Music Weekile. "TWM-d külastas India agentuuri Exodus juht Eddie ja siis juba tulid kirjad, et äkki tulete Indiasse tuurile, ma lugesin seda ühe korra, lugesin teist korda, vaatasin meiliaadressi ka, et kas on mingi scam, aga siiski oli päris asi," meenutas Kuslapuu ja ütles, et tal ongi Lonitseeraga olnud tihti see kogemus, et ei saa enam absurdsemaks minna. "Mingid asjad juhtuvad ja see on lahe, ju siis oli seda vaja."

Lonitseera liige Kristin Kaha ütles, et nad tundsid end Indias väga oodatuna. "Me olime seal nii-öelda eksootiline artist, väga lahe oli," sõnas ta ja lisas, et publikus olid samas näiteks Eurovisiooni-fännid, kes olid varem kuulnud Puuluupi.