Vääriskivide lihvija: kõige tähtsam on see, et vääriskivi peab särama

"Tänapäeva räägitakse väga palju vääriskividest ja poolvääriskividest ning kuigi poolvääriskivide maine võib "pool" seal ees ära rikkuda, kuid nii mõnigi poolvääriskivi võib olla kordades haruldasem ja kallim kui vääriskivi," ütles ta ja tõi välja spinelli, mida leidub vaid ühes kohas Põhja-Vietnamis.

Hästilihvitud vääriskivi puhul on kõige tähtsam see, et vääriskivi peab särama. "Looduslikule kivile võiks olla antud perfektne vorm, vastasel juhul on see raiskamine," kinnitas ta ja rõhutas, et tuleks mõelda ka seda, millise ehte peal neid kive kanda. "Sõrmuste peal tuleks kasutada kõvemaid kive, näiteks rubiin, safiir või spinell, pehmemad kivid nagu ametüst ning erinevad kvartsid kuluvad ajapikku ära, pehmemad kivid sobivad suurepäraselt kõrvarõngastele või riptasile."

"Tuleks samuti jälgida, et kivi sees ei esineks akent ehk kivi sees sellist osa, kust paistab valgus läbi ja see ei sära, kivi peab olema alati lihvitud õigete nurkadega, et sära oleks ideaalne," kinnitas Priks ja mainis, et kivi proportsioon peab olema alati õige. "Juhul, kui see on õige, siis peegelduvad kivi keskelt valguskiired tagasi inimese silma ja see särab ideaalselt."

Paraku on tema sõnul reaalsus see, et enamik kivide puhul neid nurki ei jälgita ning kivid paistavad läbi. "Isegi ideaalselt lihvitud kivi sära võib ära rikkuda, kui tehakse raskemaid töid, käiakse peenra vahel või saunas ja kreemitatakse käsi, siis tasub ehe käest ära võtta, vastasel juhul kivi määrdub, kivi tagumine pool määrdub ja see kaotab oma ära."

Sander Priks rõhutas samas, et sära on üsna lihtne taastada. "Esimene nipp on soe vesi, pehme hambahari ja nõudepesuvahend, aga osasid kive on veelgi lihtsam puhastada, näiteks rubiini, safiiri, teemantit ja spinelli, need kivid võib puhtaks pesta atsetooniga," selgitas ta ja lisas, et samas merevaigu puhastamisel tasub ettevaatlik olla. "Sinna peale ei tohi tilkagi atsetooni sattuda."