Töötukassa: ümberõppimisel pole vanus määrajaks

Töötukassa tööotsijate teenuste osakonna juhataja Anniki Paulus ning osakonna teenustejuht Marina Radik rääkisid Vikerraadio "Huvitaja" saates, et tänapäeval pole inimese vanus karjääripöörde tegemiseks ja ümberõppimiseks mingi takistus, kõige alus on inimese enda tahe.

Muutused toetustes

Alanud aasta on kaasa toonud töötukassa toetustes ja töötuskindlustushüvitises. Töötutoetuse päevamäär on sellest aastast 13,23 eurot, eelmisel aastal oli see 11,70 eurot. Töötuskindlustushüvitise, mis on mõeldud inimestele, kes on jäänud tööst ilma sunniviisiliselt, maksimummäär on esimesel sajal päeval 95 eurot. Kui töötutoetuse välja maksmist arvestatakse nõustamisest nõustamiseni, siis töötuskindlustushüvitise puhul on reegel, et iga kuu kümnendaks päevaks makstakse eelmise kuu eest.

2020. aastast on võimalik töötuna arvel olemise ajal teha ka tööampse kaheksa päeva kuus ning endiselt saada töötutoetust, kui sissetuleku brutosumma ei ületa 354,40 eurot. "Kui klient teab, et pakutakse näiteks 400 eurot ja läheb tööle seitsmeks päevaks, siis on kõige kindlam, et ta lõpetab arveloleku, ja kui on seitse päeva tööampsu tehtud, siis tuleb uuesti töötuna arvele," rääkis Radik.

Üle on ajakirjanikke, puudu sotsiaaltöötajaid

Koolitusi pakutakse töötukassas vajaduspõhiselt ja vastavalt sellele, mida tööturg parajasti vajab. "Hästi oluline on meie jaoks toetada seda, et inimesel, kes õpib ja oskusi omandab, oleks tulevikus see töö olemas, võimalik neid oskuseid rakendada," sõnas Paulus. Nõustajad võtavad arvesse, kus inimene on varem töötanud, millised on tema soovid tulevikuks ja kas need lähevad kokku tööturu vajadustega.

Oktoobri seisuga oli Pauluse sõnul enamikul töökohtadel tasakaal, kuid üle oli tööturul ajakirjanikke, töövahendajaid, sekretäre. Puudu on aga sotsiaaltöötajaid, hooldustöötajaid, pedagooge ja eripedagooge ning arste. "Neid on puudu olnud julgelt viimased viis aastat, selliseid erialasid, millel tuleks rohkem pingutada, õppida ja mis võtavad rohkem aega," märkis Paulus.

Töötutest ca 21 protsenti on 50+ vanuses inimesed, noorte töötuse osakaal on aga umbes 16 protsenti. 2023. ja 2024. aasta võrdluses on Pauluse sõnul näha, et noorte seas on töötuse määr tõusnud. "Meile teeb muret, et noored tööd ei leia või ka õppima ei asu erinevatel põhjustel, seda oleme märganud," sõnas ta.

Õppimiseks pole kunagi hilja

Karjääripöörde ettevõtmine ja ümberõppimine oleneb Pauluse sõnul väga palju inimese tahtest. "Kõige sagedasemaks murekohaks tööle kandideerides või võimalustele mõeldes, on meie enda uskumused. Me seame endale piirid ja me ei usu, et me oleme võimelised õppima. Noorte puhul on väga tihti see, et neil on koolis olnud negatiivne kogemus, ja teda tagasi õpirajale saada on keeruline," rääkis Paulus ja märkis, et sama mure võib ka 50+ inimestel olla.

"Tänapäeval on enesetäiendamine, ümberõppimine hoopis teisel kujul kui vanasti," rahustas Paulus. Ümberõppimisel ei ole mingiks takistuseks, kui inimene on olnud näiteks 30 aastat ajakirjanik ja siis otsustab elektrikuks hakata. "Inimese enda tahe loeb. Tänapäeval õpitakse igas vanuses. Mina usun, et iga inimese jaoks sobiv töökoht leidub, aga mõnikord võib tõesti minna selleks rohkem aega," lisas ta.

Töö leidmise aluseks on tahe see leida

Töötuna arvele võtmisele järgnev nõustamine toimub esinduses kohapeal. "Inimene saab oma nõustajaga tuttavaks, valmib tegevuskava, saab sõnastada eesmärgi, millise aja jooksul tööle asuda soovitakse ja mis on need tegevused, mida üheskoos teha ja võib-olla mõne teenusega täiendavalt veel toeks olla," selgitas Paulus.

Vahel võib juhtuda, et koostöö kliendi ja nõustaja vahel ei ole tulemuspärane või harmooniline, siis on Radiku sõnul võimalik konsultanti ka vahetada. "Hästi oluline on see, et nõustaja selgitaks inimesele, mis on meie koostöö kokkulepped," lisas Paulus.

Võib ka juhtuda, et inimesel pole motivatsiooni või tahet või ka lihtsalt ei julgeta töötukassa poole pöörduda. Siis on võimalik lähedastel esialgset veenmistööd teha. "Töötukassal on keeruline appi tulla, kui tahet ei ole. Koju me ei saa tulla, aga võib-olla annaks lähedast piisavalt veenda, et ta oleks valmis meie esindusse pöörduma. Võib-olla inimene on nõus tulema lähedase toel, võivad koos tulla. Selleks, et tööle minna, on vaja inimesel tahet," sõnas Paulus.