Suusainstruktor: korralik laviinivarustus hoiab elusid

"Laviini tulekut on kohe kuulda ja tunda suuskade või lumelaua all," ütles freerider ja suusainstruktor Joosep Erik Jüriado. "Kui sa suudad püsida jalgel, siis ehk suudad lükata end pikalt kuhugi külje peale, aga see on tihti keeruline, sest laviin niidab su jalust üpris kiiresti."

Suusatamine suusakeskuste lähedal, aga ametlikest ja turvatud radadest eemal, ei ole keelatud, kuid täielikult suusataja enda vastutusel.

"Kui sa sõidad suusakuurordis hooldatud rajal, ei pea sul olema spetsiaalset laviinivarustust. Praktiliselt on antud turvalisuse garantii ja suusakontroll monitoorib pidevalt neid radasid, et kuskilt kõrgelt ei tuleks risti nõlvale peale midagi," tõi instruktor välja.

Jüriado sõnul aga räägime kohe, kui astuda rajast natuke kõrvale, off-piste ehk radadeta suusatamisest, kus on hoopis teised turvanõuded.

Instruktor tõi välja, et kui laskumistingimused on väga ohtlikud ehk kraad on nõlval suur, värske lumi on peal, eelmisel päeval oli ka tuul, siis kindlasti peab laskumine toimuma järjekorras.

"Kõige kogenum suusataja läheb tavaliselt esimesena. Kogemustelt teine jääb viimaseks ja enne minekut mina kindlasti hüppaksin nõlva tipus mitu korda üles-alla," õpetas Jüriado, kuidas oleks kõige turvalisem laskuda. "Üks inimene korraga nõlval tähendab seda, et nõlval on palju vähem kaalu korraga peal. Kui nõlval on korraga neli suusatajat, on mass palju suurem ja tõenäosus järjest suureneb, et midagi kuskilt murdub lahti."

Laviinipiipar edastab signaali ka läbi väga suurte lumekihtide ja võimaldab väga kiiresti ka grupiliikmetel kaaslane lume alt üles leida. Piipari peab sisse lülitama samal hetkel, kui astutakse hooldatud raja pealt kõrvale. "Tavaliselt kõige kogenum suusataja või giid kontrollib mäe peal, et kas neil, kes lähevad rajast eemale sõitma, piipar töötab."

Laviinivarustuse kohustuslikud esemed on laviinipiipar, laviinilabidas ja sond, kuid Jüriado sõnul on väga soovitav ka elektriline laviiniseljakott, mis sangast tõmmates tekitab 200-liitrise ballooni suusataja turjale ja võimaldab hõljuda lahtise ja liikuva lumemassi peal. "Et laviin ei mataks mind ära," täpsustas Jüriado.