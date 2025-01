Varsti Jupiteris: ulme, prantsuse filmide festival ja saamatud europarlamendis

Komöödiasarja "Parlament" 2. hooaeg

"See on humoorikas satiir, parodeerib Euroopa parlamendi saadikuid. Selle sarja järgi justkui need asjalikud inimesed Brüsselis on just need assistendid, kes aitavad neid saadikuid, kes siin sarjas on aga täielikud lollpead ja ei saa millegagi hakkama. Mis veel vunki juurde paneb, on see, et väga hästi on rahvuseid oma stereotüüpides tõesti piirideni viidud. Ta läheb päris üle võlli, aga samas jääb reaalsuse piiridesse," tutvustas Järvi.

Parlament h2e9 Autor/allikas: pressimaterjal

Olemuselt meenutab sari Järvi sõnul komöödiasarja "Kontor". "Siin ei ole seda, et vaadatakse kaamerasse ja on selline dokumentalistika stiil, aga see huumor ja toon on üsna sarnased."

Vaadatav Jupiteris juba praegu.

Prantsuse filmid My French Film Festivalil

Voogedastusplatvormidele suunatud prantsuse filmide festival algab reedel ning kuu aja vältel saab vaadata 19 filmi – 9 täispikka ja 10 lühifilmi.

Ühe oma lemmikuna tõi Järvi välja üle-eelmisel aastal ka PÖFF-il linastunud "Marsi ekspressi". "See on selline animeeritud prantsuse ulmekas, seal on androidid, AI, teisel planeedil tegevus. Ta on väga omanäoline ja originaalne ulmekas. Oma sisimas räägib ühe üsna lihtsa krimiloo, aga paneb juurde suured ideed ja teeb sellest väga ägeda filmi."

"Marsi ekspress" Autor/allikas: Kaader filmist

Samuti festivali raames linastuv draamafilm "Tõsine elukutse" räägib aga prantsuse kooliõpetajatest. "Noor mees peab ots-otsaga kokku tulema ja läheb matemaatika õpetajaks, läheb proovib ja me näeme, kuidas inimesele, kes pole selleks valmis, millised raskused sellega kaasa tulevad."

My French Film Festivali filmid on Jupiteris alates 17. jaanuarist.

Noortesari "5 minutit varem"

Itaalia noortesarja "5 minutit varem" keskmes on Torino teismelised. "Selle peaosaline on kuskil 16-17-aastane tüdruk Nina ja räägib tema koolisõpradest, isiklikust elust ja üsna sellisest raskest teemast, et millised on need murekohad, hirmud noorel tüdrukul, kes hakkab oma seksuaalsust avastama," tutvustas Järvi.

"See on oluline teema, millest paljud võib-olla ei julge, ei taha, ei soovi rääkida. Siin sarjas ta ei lähe vulgaarseks kuidagi, pigem sellise õrnuse, helluse ja armsusega selgitab neid teemasid," sõnas Järvi.

Jupiteris alates 03.03.2025.

Ulmesari "Majakas 23"

"See on puhas ulmekas sarja näol, kokku on seal kaks hooaega ja esimene tuleb meil aprillis. Tegevus käib ühes kosmoses asuvas majakas. Seal on üks mees, asjad hakkavad juhtuma, näiteks ühe kosmoselaevaga juhtub õnnetus ja ainus ellujääja on Lena Headey mängitud naiskarakter, kes sinna jaama satub. Nad üritavad aru saada, mis juhtus selle kosmoselaevaga, miks see mees üldse majakas on, kas ta on majakavaht või mitte ning sinna hakkavad erinevad läbikäijad jõudma, kas kriminaalid või uurijad," tutvustas Jupiteri toimetaja.

"ERR-i kanalites ei näe tihti ulmesarju, mistõttu on mul nii hea meel, et see tuleb. Siin on sellised klastrite kaupa lood, sellised ootamatud juhtumid ulme võtmes," võttis Järvi kokku.

Jupiteris alates 07.04.2025.