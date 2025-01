Eia Uus: Eduard Vilde koges reisimehena palju asju esimesena eestlaste seas

Eia Uue sõnul reisis Eduard Vilde tohutult ning koges oma elu jooksul paljusid asju esimesena eestlaste seas. "Ta oli esimene eestlane, kes käis Eiffeli torni tipus, uuris Pariisi metrood, ta käis New Yorgis ja Napolis, jõudis väga palju," võttis Uus kokku.

Reisimisega on seotud ka Vilde esimese abielu lugu, mida kirjanik on ise nimetanud suureks nooruspõlve eksituseks. Nimelt armus Vilde noore mehena Riias noorde sakslannasse, kellega põgeneti salaja Berliini suurlinnaelu avastama. "Siis selle neiu ema müüs kogu oma varanduse maha, läks noortele järele, sundis neid abielluma ja siis läksid nad kõik koos selle neiu onu juurde elama," rääkis Uus.

Reisides on Vilde aga ka vangis istunud. "Kui ta läks New Yorki, siis valesüüdistuse tõttu pandi Vilde kuuks ajaks vangi. Kui ta Ellis Islandil kinni võeti, siis ta ütles, et ta on ikka alati kadestanud, et Oscar Wilde sai vangis istuda ning nüüd on lõpuks temalgi see võimalus," muigas Uus.

Oma reisikirjades Vilde Uue arvates fantaasiale vaba voli ei andnud. "Tema reisikirjades on ka igavamaid päevi, aga ajakirjanikuna oli ta kõigest huvitatud ning pani seetõttu end ka ohtlikesse olukordadesse. Näiteks ta sattus Bulgaariast Türki minnes hästi tihendatud turvakontrolli kätte, aga tal oli salajane peidetud revolver kohvrisse. See oli korraks murelik hetk, aga pääses," rääkis Uus.

6. jaanuarist on käimas Vildele pühendatud konkurss, mis ootab inimesi enda reisikirju esitama. "Need reisikirjad võiksid kuidagi seotud olla Vildega, näiteks kohtadega, kus Vilde käis. Aga tegelikult võib igaüks mingisuguse vimka siduda," selgitas Uus, kes on isegi mitmeid reisikirju avaldanud. Uue sõnul kaasab hea reisikiri kõiki erinevaid meeli. "Ei ole lihtsalt, et läksin Pariisi ja seal oli Eiffeli torn, aga see, et ma saan teada nendest maitsetest, nendest lõhnadest, mida sa näed lisaks sellele tornile. Kindlasti ka inimesed, need inimesed teevad selle koha, igasugused kokkupuuted taksos, tänaval, kohvikus. Mingis mullis omaette eksisteerides on päris raske mingit kohta edasi anda," rääkis kirjanik.