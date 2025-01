Kristjan Port: kohvi kasulikkus ei väljendu kõikidel inimestel samal moel

TLÜ spordibioloogia professor Kristjan Port rääkis "Terevisioonis", et vaieldamatult on kohvist kasu, aga see kasu ei väljendu kõikidel inimestel samal moel. Port tõi välja, et hommikuse kohvijoomise positiivne efekt, elada kauem, kui need, kes joovad kohvi muul ajal, tuli värske uuringu puhul välja igal seitsmendal inimesel.

USA-s läbi viidud värske uuring, mis põhineb rohkem kui 40 000 inimese kohvi tarbimise harjumustel, tõi välja, et hommikune kohvijoomine vähendab surmariski. See-eest need, kes joovad kohvi hiljem, kaotavad hoopis elupäevi.

"Me peaksime nüansse nägema," ütles TLÜ spordibioloogia professor Kristjan Port. "Kohvi võib juua ka päeval või mõnel muul ajal, aga efekti, et ma kauem elaksin, siis ei ole."

Mõned uuringud viitavad sellele, et regulaarsed kohvijoojad võivad kaks aastat kauem elada. "Aga sa võid ka valgusteraapiat, trenni ja igasuguseid muid asju teha, et kauem elada. Võlusõnu on niivõrd palju, et pane need kõik kokku ja tuleb välja, et inimene ära ei suregi," muheles Port.

Tema sõnul on vaieldamatult kohvist kasu, kuna seal on terve hulk kasulikke aineid, aga see kasu ei väljendu kõikidel inimestel samal moel. "Ka selles uuringus tuli välja, et need, kes hommikul kohvi joovad, enam-vähem iga seitsmes, 16 protsenti inimestest, elasid siis võrdleva grupiga kauem, ja need, kes jõid hommikul ja õhtul või päeva jooksul, seal siis efekt puudus."

Port tõdes, et meie kõigi keha igas keharakus on oma kell, aga kust need kellad teavad, et nad õiged on. "Neid kelli sünkroniseeritakse, ja üheks hästi tugevaks sünkroniseerivaks signaaliks on valguse ja pimeduse tsükkel. Enamus kohvi tarbitakse mitte maitse pärast, vaid hommikul just töövõime ärkamise nimel."

Kui kehas suudetakse sünkroniseerida kõik rakud tegutsema selle nimel, mis hetkel kõige tähtsam on, siis sellest kohvist on kasu.

"Kohv aitab seda rütmi tekitada. Pool kohvi mõjust kaob ära viie-kuue tunniga, mis tähendab, et kui sa võtad topeltespresso, siis sul on veel õhtul espresso sees. Paljud inimesed üritavad turgutada päeva teisel poolel kohviga töövõime langust, mille tulemusena siis magamamineku ajaks on neil päris kõrge kofeiinitase organismis. Siis on uni rikutud ja sellest arvatavasti tekib suur hulk terviseprobleeme," selgitas Port.

Kofeiin ei ole üks mehhanism, vaid terve hulk paralleelseid mehhanisme, mis und kujundavad ja selles kontekstis, kui sa oled pikaajaline kohvitarvitaja, siis paljudel inimestel tekib vajadus õhtul ka kohvi juua.

Port tõi välja, et kohv on kõige suurem sisend, mis on meil seotud antioksüdantidega. "Nii nagu tuli põleb ära ja asjad roostetavad, nii roostetab ka inimene täpselt samamoodi. Antioksüdandid aitavad seda natuke pidurdada. Kohv on tõenäoliselt kõige suurem antioksüdantide tarbimise viis," täpsustas professor. "Kohvi tarbimine kogu aeg kasvab ja me näeme, kuidas seda paigutatakse juba ka teiste jookide sisse."