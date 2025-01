ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud muusikale

ETV2 pühapäevane teemaõhtu on sel nädalal pühendatud muusikale.

19.30 "Elvis Presley. Otsija" (2018)

Kuidas sai Tupelos sirgunud poisist sajandi kuulsaim muusik? Uurime Elvise eluteed lapsepõlvest alates kuni tema viimaste stuudiosalvestusteni. Kaheosalises dokumentaalfilmis näeme võrratuid kaadreid Presley Gracelandi kodust ja hulgaliselt intervjuusid muusikute, produtsentide, helirežissööride ja teiste artistidega, kes teda tundsid või on temast mõjutatud.

Filmile kirjutas muusika Pearl Jami kitarrist Mike McCready.

21.10 "Rock-Hotel. Kuidas läks sul see mäng" (2023)

1978. aasta 20. oktoobril astub Eesti Kunstiinstituudi metsikul peol esmakordselt lavale bänd, kes kutsub ennast "rock'n'roll'i austajate sektiks". Rock-Hotel purustab kõik publikurekordid, mitu põlvkonda armub "Aita mööda saata öö" laulu kuulates ja selle järel tantsupõrandal kõikudes. Bändi esimesest peost viimaseni kulub täpselt 43 aastat ja 5 kuud.

Harry Kõrvitsa dokfilm räägib kuidas kõik algas, mis mehi selles hotellis kõnetab ja kas huumor, eneseiroonia ning rock'n'roll on veel säilinud. Autor Harry Kõrvits, film valmis koostöös Telia Inspira ja ERR-iga, tootja Pumpkin Production.

22.10 "Kosmos '68 - Legendid vol. 1" (2012)

Muusikadokumentaal "Kosmos '68" on midagi sellist, mida peaks nägema iga erksam noor ja mitte enam nii noor, sest see räägib ju meie maast ning rahvast. Ausalt ja kaasaelamist võimaldaval moel. Film jutustab inimestest, kes tõid 1960. aastatel ühiskonna ellu killukese vabadust - midagi sellist, mis on väärtusena tänaseski päevas alles.

Stsenaristid Peeter Brambat ja Olavi Pihlamägi, režissöör Peeter Brambat. Tootja Film Tower Kuubis.