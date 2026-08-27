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Maiken: Dolly Parton ei laulnud vokaali pärast, ta edastas sisu

Ringvaade
Foto: Wikimedia commons/avalik kasutus/RCA Records
Ringvaade

Lauluõpetaja Maiken ütles, et teisipäeval 80-aastaselt meie seast lahkunud Dolly Partoni laulud tegi eriliseks nende sõnum.

Seda, millal Dolly Parton esimest korda Maikeni teadvusesse jõudis, lauluõpetaja ei mäleta. "Tema on lihtsalt eluaeg olnud," lausus ta suvises "Ringvaates".

Maikeni sõnul oli Dolly Patron eriline kõiges ja tähelepanu väärivad nii tema stiil, hääl kui ka muusikatunnetus.

"Aga kõige erilisem on see, et ta ei olnud lihtsalt laulja, vaid ta oli ülihea laulukirjutaja. Väga paljud lauljad ei kirjuta ise laule, aga tema kirjutas – ja väga palju kirjutas. Ta kirjutas kogu aeg. Ülihead tekstid, väga mõnusalt lauldavad. Mingis mõttes lihtsad lood, aga ta oli vokaalselt väga nüansirohke laulja," kirjeldas ta.

Ka lauluõpetajana on Maiken saanud õpetada Dolly Partoni moodi laulmist, sest teda on näosaates parodeerinud nii Liis Lemsalu kui ka An-Marlen.

"Mõlemad on ise küllaltki heleda häälega lauljad, aga nad on ikkagi pidanud enda häält hästi palju heledamaks tegema. Selline vindikeeramine. Vibrato on tal väga spetsiifiline, pigem hästi kiire," avas ta Partoni laulustiili.

Partoni kolm põhihitti, mis on ka Eestis tuntud, on "Jolene", "I Will Always Love You" ja "9 to 5". Eriliselt tõi Maiken välja loo "Jolene", kus laulja palub teist naist, et viimane tema abikaasat endale ei võtaks.

"Tema ei laulnud midagi vokaali pärast, kuigi ta vokaal on ka väga imeline. Tema laulis sellepärast, et edastada sisu. See on hästi lahe," sõnas ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Ringvaade suvel"

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