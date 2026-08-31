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ERR võttis kasutusele uue raadioülekandejaama

Varia
Uus ülekandejaam Hõbehall.
Uus ülekandejaam Hõbehall. Autor/allikas: Toivo Taremaa
Varia

Eesti Rahvusringhäälingul (ERR) on nüüd kasutusel uus raadioülekandejaam, millega saab teha ülekandeid kontsertidelt, laulupidudelt ja teistelt sündmustelt. Uus jaam on senise raadiobussiga võrreldes suurem, vaiksem ja võimalusterohkem.

Uus ülekandebuss kannab nime Hõbehall, millega kantakse edasi Eesti Raadio parimaid traditsioone. Nimi Hõbehall anti juba ringhäälingu esimesele reportaažibussile pea 90 aastat tagasi ja aastakümnete jooksul on sama nime kandnud ka järgmised raadiobussid.

Uus ülekandejaam muudab kontsertide ja suurürituste raadioülekanded senisest mugavamaks ning võimaldab korraga teha mitme programmi saateid. Peahelirežissöör Kaspar Karneri sõnul on uus jaam senise raadiobussiga võrreldes suurem, paremini helikindel ja tehniliselt võimekam.

Vana, ERR-i üle 20 aasta teeninud raadiobuss oli algselt ehitatud Raadio 2 suvetuuride jaoks ning kohandati hiljem raadioülekannete tegemiseks.

Uus ülekandejaam Autor/allikas: Anton Ventsel

Uues ülekandejaamas on eraldi kontrollruum helirežissööridele ning stuudioruum toimetajale-saatejuhile. Kui vanas bussis töötasid saatejuht ja helirežissöörid samas ruumis, siis uues on neil eraldi tööruumid.

Uue jaama peamine kasutusala on Karneri sõnul raadiotoimetuste ülekanded. Samas on see kavandatud ka raadiomaja varusüsteemiks, mis võimaldab vajadusel raadiomaja tööd mujalt jätkata.

Vana bussiga plaanitakse esialgu veel umbes kuu aega töötada. Seejärel võetakse see tehnikast tühjaks ning sinna hiljuti paigaldatud helipult viiakse Estonia kontserdisaali, kus see asendab 2009. aastast pärineva helipuldi. Uus ülekandejaam läheb veel enne tööle asumist suurele rahvusvahelisele tehnikamessile, sest ERR-i tellimusel Leedus ehitatud ülekandejaam on sedavõrd kaasaegne, et väärib tutvustamist ka mujal.

Toimetaja: Karmen Rebane

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