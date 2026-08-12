Ajakirjanik Olesja Lagašina: seksiäri on kolinud internetti

Ajakirjanik Olesja Lagašina rääkis "Vikerhommikus", et Eesti seksiteenuste turg on kolinud bordellidest veebi, kus leiab sadu kuulutusi ning reklaamiplatvormide omanike äri võib olla väga tulus. Lagašina sõnul on aga väga raske tõestada, et tegemist on kupeldamisega.

"Allikas rääkis mulle, et on olemas selline korter, kus on väidetavalt bordell ja kuhu tulevad kahtlased inimesed. Hakkasime seda jälgima ja rääkisime naabritega. Kui nad korterist välja kolisid, mõtlesime, kuidas teema uurimist jätkata ja helistasime ühele naisele, kes avaldas oma kuulutuse portaalis," ütles ajakirjanik Olesja Lagašina, kes kirjutas sel teemal Äripäeva artikli.

Selgus, et portaalides on selliseid kuulutusi väga palju ja nende hulgas palju ka neid, kes on välismaalased. "Neil võib-olla pole elamis- ega tööluba," nentis Lagašina.

Väga raske on tõestada, et tegemist on kupeldamisega, kui naine ütleb, et tal ei ole kupeldajat ja ta teeb seda vabatahtlikult. "Naised väidavad, et nad tegutsevad iseseisvalt ja selles seisnebki probleem, sest see ei ole karistatav. Kupeldamine oleks karistatav," tõi ajakirjanik välja.

"Kui me vaatame neid veebiplatvorme, siis seal on hästi palju agentuure. Minu meelest agentuur on vahendaja ja prostitutsiooni vahendamine on kriminaalselt karistatav, aga politsei ütleb, et reklaamiagentuur võib ju olla. Nad ütlevad, et kui nad paneks need kinni, siis probleem süveneb veelgi. Soomes mindi seda teed ja see ei lahendanud probleemi üldse, lihtsalt kolitakse kuhugile mujale. See on nagu lehes, avaldad kuulutuse ja kõik on nähtav," tõi ajakirjanik välja.

Lagašina suhtles ka ühe platvormipidajaga. "Tšehhis tegutseb kõige suurem platvorm. Nad ei vastanud, siis helistasime Lätti, kus on teine omanik, väiksema platvormi pidaja. Nad teenivad selle pealt raha. See on rahvusvaheline äri ja hästi tulus. Suurem platvorm teenib umbes seitse miljonit aastas, kusjuures nende firmas töötab sisuliselt paar inimest," nentis ajakirjanik.

Portaalile makstakse kuulutuste eest. "Tund aega maksab 300 ja see sõltub sellest, mida pakutakse," lisas Lagašina,

Lagašina suhtles ka ühe teenusepakkujaga. "See oli väga nukker kogemus. Ta rääkis oma lugu, et on Ukrainast pärit, käib sõda ja ta on tööst ilma jäänud. Ema on haige ja teda tuleb ravida ja ta teenib selleks raha, sest teist väljapääsu tal lihtsalt pole. See on naine, kes on sotsiaalselt haavatavamas seisus ja kellel muud väljapääsu tõesti ei ole. Sellepärast nad sõidavadki teise riiki, et keegi neid ei tunneks ega teaks, millega nad tegelevad."