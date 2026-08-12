Vinüülplaatide tehase asutaja: kogu tehnoloogia tuli meil ise välja mõelda

12. augustil on vinüülplaadi päev (Vinyl Record Day).

"Toss Records sündis asutajate armastusest muusika vastu ja soovist pakkuda kodumaistele artistidele alternatiivi plaatide tootmiseks. Ettevõtte käivitamine nõudis aga pikka eeltööd, sest kogu tehniline taristu tuli loojatel endil välja nuputada. Tehase ehitamine nullist – me räägime tehnilistest lahendustest, aurusüsteemid, jahutussüsteemid, plaadipress ise – võttis umbes poolteist aastat, kui mõtlesime välja tehnilisi lahendusi," selgitas vinüüle tootva firma Toss Records üks asutaja Toomas Talts tootmise keerukust. "Päris palju asju pidime ise leiutama."

Tehas asub Jõhvis. "Sponsoreid meil pole, oleme asutajatena ise selgelt võtnud finantsriski. See näitab ka, et armastus kodumaise mussi vastu pole lihtsalt tühjad sõnad."

Asutaja sõnul rakendasid nad alguses idufirmadele omast julget lähenemist ja asusid tegutsema juba enne reaalsete tootmisruumide valmimist. "Meie pressisime esimesed plaadid oma kaubamärgi alt siis, kui meil oma tehast veel polnudki," meenutas Talts.

Tänaseks on tehas täies hoos ning Toss Records toodab füüsilisi helikandjaid mitmetele artistidele – teiste seas on nende juures oma muusikat plaadistanud näiteks Reket ja Liis Lemsalu.

"On ka teada, et suur osa plaate lõpetavad inimeste kodus, kellel plaadimängijat ei olegi. Vinüülil on muusika kuulamise keskendumisel see pool, et sa pead ikkagi jalutama plaadimängija juurde, et nõel peale panna ja kui üks lugu ära tüütab, sa tõenäoliselt nii kergekäeliselt seda ei vaheta. See on muusika kuulamisel üks teine mõõde, mida kaasajal jääb aina napimaks. Seni, kuni on inimesi, kes süvenevad mussi ja seda päriselt armastavad, on vinüül täpselt see formaat, milles muusikat kuulata," tõdes Talts.

Taltsi sõnul on vinüülidel see omapära, et nad midagi ikka kaaluvad ja kui sa tuhat tükki pressid, pole mõtet neid Ameerika turu jaoks Eestis pressida. "See tähendab, et suured plaaditiraažid toodetaksegi tihti nii, et need jaotatakse erinevate pressimiskodade vahel ära."