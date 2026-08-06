Duubel+ laulja Anneli Tõevere: praegu defineerin end stuudiomuusikuna

1990. aastatel populaarse diskobändi Duubel+ laulja Anneli Tõevere rääkis "Ringvaates", et naaseb laulmise juurde, sest aeg on selleks küps. Tõevere sõnul pole vanus üldse mingi teema ja praegu defineerib ta end stuudiomuusikuna.

"Igapäevaselt töötan telemajas promotoimetajana ja kirjutan ligi kümme aastat promotekste. Kirjutan kõiki tekste, mis kõlavad saadete vahel. Sandra Uusberg ütleb neid lauseid kaadritaguse diktorina, Jaan Rekkor loeb ETV promosid ja Märt Avandi ETV2 promosid," sõnas promotoimetaja ja laulja Anneli Tõevere.

1994. aastal loodi ansambel Duubel+, kus algses koosseisus laulsid lisaks Tõeverele ka Tõnis Kiis ja Evelin Samuel.

"Eveliniga olime Otsa koolis kooliõed. Päris alguses tegime koostööd Heini Vaikmaaga. Üsna lühikest aega oli ka Evelin meiega, sest hiljem me esinesime ikkagi duona. Evelinil oli oma folgilikum stiil ja disko ei olnud talle meele järgi. Minu jaoks oli see siis põnev ja on ka praegu. Panna ennast proovile ja vaadata, mis saab."

"Tõnis Kiis on teinud Ameerikas väga põnevat karjääri. Ta abiellus, tema abikaasa on ameeriklanna. Pikka aega töötas ta Warner Brosis ja oli ülemaailmse filmilevi boss," tõi Tõevere välja.

Tõevere osales Iisraelis toimunud Eurovisioonis Evelin Samueli taustalauljana. "Mõtlesin seal lauldes, et nüüd ma olen suure lava ära näinud, äkki on aeg teha teistele ruumi. Tahtsin elus teha veel muid asju ka ja olengi teinud. Toona tundus laulmisest loobumine lõplik, aga siin ma nüüd olen," muheles Tõevere.

Üks asi, mis talle selle töö juures ei sobinud, oli muusikute öine eluviis. "See on ikka ränk," lisas ta.

Vahepealsel ajal kirjutas ta laulusõnu. "Nüüd, 25 aasta järel tagasi tulles oli just hääleaparaadi üles äratamine kõige raskem. Laulmiseni jõudsin kevadel," sõnas Tõevere, kelle esinejanimi on Anna.

Mikrofoni ees seismine tekitas Tõevere sõnul alguses küll ärevust, aga põnevus on sellest siiski üle.

"Vanus ei ole üldse mingi teema," ütles Tõevere. "Mind teeb see õnnelikuks, kui tulen tagasi muusikasse. Praegu defineerin end stuudiomuusikuna. Vaatame, kuidas läheb."