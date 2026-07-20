Vaikuse laste rahupaiga looja: hüvastijätmiseks on vaja lapsega kohtuda

Vaikuse laste rahupaiga üks looja Juta Palmer rääkis Vikerraadios, et see koht sai Risti kirikaias 15 aastat tagasi alguse suurest kurbusest, kuid on siiski täis armastust, mälestusi ja lootust. Palmeri sõnul on hüvastijätmiseks vaja lapsukesega ka kohtuda.

23. juulil möödub 15 aastat Vaikuse laste rahupaiga loomisest Risti kirikaias.

"Kuigi see koht on saanud alguse suurest kurbusest, siis sellegipoolest on selles paigas väga palju armastust, mälestusi, lootust ja inimesi, kes tahavad teineteist hoida, toetada ja aidata just sellepärast, et keegi ei peaks olema oma leinas üksi," tõdes Vaikuse laste rahupaiga üks looja Juta Palmer, kelle tegevus MTÜ-s Vaikuse lapsed sai alguse sellest, kui 17 aastat tagasi sündis surnult tema esimene poeg.

Palmer sai väga palju tuge naiselt, kes oli ise ka midagi sarnast läbi elanud. "See naine oli lätlanna, kes oli koos oma inglasest abikaasaga pikalt elanud Eestis. Nemad olid oma lapsukese matnud Lätti ja neil tekkis tugev soov anda midagi Eesti peredele, kes on sunnitud olema silmitsi sarnase olukorraga. Lätis oli hiljuti avatud selline koht. Küll on hea, et nad jõudsid Annika Laatsini ja Risti koguduseni," selgitas Palmer.

15 aastat tagasi oli aga olukord teistsugune ja tuleb tänada Laatsi, kes julges toona selle ideega kaasa minna. "Sel hetkel oli lapsekaotusleina puhul lähenemine see, et juhtunu tuleb kiiresti selja taha jätta ja edasi liikuda. Täna me teame, et see nii lihtne ei ole. Tol ajal arvati, et on parem last vanematele üldse mitte näidata ja vanemad ei peaks lapsega koos olema. Täna me teame, et leinaprotsessis on oluline ka hüvastijätu moment, aga selleks, et hüvasti jätta, on vaja lapsukesega ka kohtuda."

Vaikuse lasteks nimetatakse lapsi, keda vanemad on näinud ja ka neid, keda vanemad näinud ei ole, sest lapse lahkumine on toimunud ema üsas, kui ta on veel väga väike.

"Kurbuse suurus ja lapse igatsus on iga vanema südames ja meie ütleme, et sinna rahupaika võivad mälestama tulla kõik, kes selleks vajadust tunnevad," tõi Palmer välja. "Meie nimetame seda kohta matmis- ja mälestuskohaks."

Palmeri sõnul pakutakse täna juba haiglates ja sünnitusmajades seda võimalust, et lapsega koos olla. "MTÜ Vaikuse lapsed koondab endas neid vanemaid, kes on midagi sarnast läbi elanud ja meie jaoks on oluline, neid peresid toetada. Toetuse juures on oluline mälestuste kogumise moment, sest sellest pisikesest ei olegi ju veel mingeid mälestusi, vaid on mõtted ja ettekujutus tema tulevikust, ja et aidata neid mälestusi koguda, algatasime omal ajal võimaluse, et pered saavad sünnitusmajast mälestuste karbikese, kuhu on MTÜ poolt pandud infomaterjal, küünal, tekikene, kui on võimalik lapsele see ümber panna, kaardikene, kuhu lisatakse võimalusel lapse käe- või jalajälg, et oleks, millega hüvasti jätta," selgitas Palmer. "Oluline on teadlikkust tõsta, et ka ümbritsevad inimesed teaksid, kuidas sellises olukorras reageerida."