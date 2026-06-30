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Mirjam Mõttus kutsub peresid uues saatesarjas end proovile panema

Tele
Mirjam Mõttus
Mirjam Mõttus Autor/allikas: Aigar Nagel
Tele

Sel sügisel jõuab ETV ekraanile uus saatesari "Mis siis, kui…", mille keskmes on Eesti perede kriisivalmidus. Saatesse oodatakse osalema ühes majapidamises elavaid inimesi, kes on valmis end kaamera ees proovile panema.

Uus saatesari "Mis siis, kui..." mõtestab ja paneb proovile Eesti perede kriisivalmiduse. Saatesarja otsitakse nelja koos elavat seltskonda, kes soovivad end erinevates olukordades proovile panna ja kellega koos tehakse läbi kriisideks valmistumine.

Saate tegijad loodavad saates näha võimalikult erinevaid seltskondi, sh mitut kooselavat põlvkonda või peresid lemmikloomadega. Lisaks peredele on osalema oodatud ka näiteks sõpruskonnad, kes jagavad ühist elamist. 

Saatejuht on Mirjam Mõttus ja sarja on kaasatud eksperdid, kes jagavad praktilisi nõuandeid ja juhtnööre, alates elektrikatkestuses kuni evakuatsioonini.

Kandideerige saatesse, kui:

  • olete ühes majapidamises elav perekond või leibkond, milles on minimaalselt kolm liiget;
  • te ei karda end proovile panna kergemates füüsilistes ülesannetes ja põnevas nuputamises;
  • saate kõik korraga osaleda võtetel augusti teises pooles ja oktoobri keskpaigas;
    olete valmis avama oma kodu uksed võttemeeskonnale, salvestamine toimub nii toas kui ka õues.

Kandidaatidel palutakse hiljemalt 30. juuliks saata enda kohta kokkuvõtlik tutvustus (nimi, vanus, elukoht, tegevusvaldkond, hobid, vabatahtlik töö jms) aadressile: missiiskui@err.ee.

Saatesse sobivate kandidaatidega võtab saatemeeskond ühendust ja täpsustab konkreetse salvestamise kuupäevi. Salvestamise periood on planeeritud ajavahemikku 17. august kuni 4. september ja 19. kuni 21. oktoober.

Saates osalemine ei ole tasustatud, kuid annab meeldejääva kogemuse nii pere suurematele kui ka väiksematele, hulgaliselt uusi teadmisi ning näpunäited kodu turvalisemaks muutmiseks.

Toimetaja: Karmen Rebane

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