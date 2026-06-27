Galerii ja videod: Marje Metsur 85

Metsur sündis 1941. aastal Zaitsevo külas, toonases Kalinini, tänases Tveri oblastis. Metsur on lõpetanud lavakooli teise lennu ning töötas 44 aastat Linnateatris. Alates 2009. aastast on Metsur tegutsenud vabakutselise näitlejana, tehes tihedat koostööd teatriga Vanemuine.

Metsur on mänginud läbi aegade legendaarsetes teatritükkides, üks nendest näiteks "Rästiku pihtimus" Linnateatris. "Olin esimest korda alasti esietendusel ja kui tulin trepist alla, oli pikk valge kleit ja küünal käes, siis mõtlesin, et miks võtsin selle osa vastu, ma pean ju alasti olema," meenutas Metsur 2021. aastal kultuurisaates "OP".

"Läksin lavale, hakkas peale ja siis hakkaski minema ja muidugi osa alguses valitses minu üle, aga siis oli mul nii käpas, et tegin temaga nii nagu tahtsin."

"Imet tabamas: Marje Metsur" (ETV 1983)

Saade tutvustab näitleja Marje Metsuri elu ja teatriteed. Meenutatakse tema lapsepõlve Võrumaal, teatrikooli aegu ja tööd teatris. Sekka katkendeid lavastustest. Saatejuht on Anne Tuuling, režissöör Norma Jõekalda.

"Rästiku pihtimus" (ETV 1982)

Etenduse dramatiseeris ja lavastas Aleksei Tolstoi jutustuse "Siug" järgi Mati Unt, muusikaline kujundaja Olav Ehala. Sõja ajal sündimine, kannatused ja üleelamised läbi visa ning vintske naise sisemonoloogi. Olga rollis Marje Metsur.

"Teatrivara: "Rästiku pihtimus"" (ETV 1988)

Saates meenutavad näitlejanna Marje Metsur ja saatejuht Anne Tuuling Noorsooteatri etendust "Rästiku pihtimus".

"Tähelaev: Marje Metsur" (ETV 2008)

Linnateatris on üks kõva hääle ja hea mäluga pisikest kasvu näitleja. Omade seas kutsutakse teda Manniks, teatrilehel on aga tema nimi Marje Metsur. Veel võiks tema nimeks olla Mary Poppins, sest ta on sündinud maailmaparandaja. Elu ei ole tal kerge olnud, aga ta on õnnelik, et saab teha tööd, mida üle kõige armastab. Saatejuht Reet Linna, režissöör Kalev Lepik.