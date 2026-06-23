Raadio 2 kutsub teisipäeval jaanijooksule

Teisipäeval, 23. juunil kell 12.05 alustab Raadio 2 eetris Kristo Rajasaare ja Margus Kamlati juhtimisel legendaarne jaanijooks.

Kuulajad saavad võidupühal kella 12 kuni 17 "R2 Jaanijooksu" saadet kuulates mõistatada mööda Eestit peidus olevate saatejuhtide täpseid asukohti. Kuulaja, kes esimesena saatejuhini jõuab, saab endal kotitäie möödunud aasta parimaid kodumaiseid toiduaineid.

Hästivarustatud Raadio 2 agendi leiab üles tänu professionaalselt krüptilistele ja lapsikult lihtsatele vihjetele, mida vahendavad kuulajaile orienteerumispäevaku juhid Kristo "Jaan" Rajasaare ning Margus "Jaanike" Kamlat.

Saateks muidugi ka jaanimeeleolus muusika valik.