Anna Hints: panin Cannes'is filmiprodutsendid ujumisega proovile

"Ma sattusin just õigel hetkel sinna ja nägin, kuidas glamuurne Cannes'i punane vaip oli kokku pandud prügikasti ja sealt jagati tükikesi. Iga päev võetakse see vaip ära ja pannakse uus vaip," ütles režissöör Anna Hints, kes kõndis Cannes'i punasel vaibal koos režissööride Kadri Kõusaare ja Helen Takkisega ning sai selle meenutuseks endale tükikese punast vaipa.

See, eestlased said glamuursel vaibal kõndida, on Hintsi sõnul tänu fotograaf Erlend Štaubile. "Igal maal ei ole oma fotograafi. Kui sul Cannes'i punasel vaibal oma fotograafi ei ole, aetakse sind kuskilt kõrvalt käigust läbi. Meie saame uhkelt öelda, et meil on oma fotograaf, saame teha pilte ja olla näiteks Demi Moore'i kõrval."

"Mul on praegu väga priviligeeritud positsioon. Ma olen juba läbi murdnud sellest tohutust sõelast ja mu esimese täispika mängufilmi "Must karvane elukas" vastu on väga suur huvi. Selle, et "Savvusanna sõsarad" valiti Sundance'i filmifestivalile ja sai seal auhinna, tõenäosus on alla ühe protsendi. Kui sa oled juba silma paistnud, on sul rohkem mõjuvõimu ja sinu vastu on huvi. Detsembrist saadik on meil olnud väga palju kohtumisi," tõdes Hints.

Režissööri sõnul on mängufilm "Must karvane elukas" valitud väga prestiižsetesse töötubadesse. "Nii et need kosilased on juba meie ukse taha pandud. Me koos produtsent Evelin Penttiläga mõtlesime, et kuidas me tunneme õige inimese ära. Filmimaailmas on väga oluline komponent õiged inimesed, kellel on ühine energia ja ühine keemia. Mõtlesime, et kutsume nad ujuma. Ma ei tea ühtegi teist, kes oleks Cannes'is produtsentidega kohtunud ujudes. Mõne jaoks oli see väga jahe, aga nad tulid kaasa. See oli testimine, sest filmiloomine on ka nagu hüppamine tundmatusse vette ja see protsess, kuidas mina tahan filme teha, ei ole üldse tavapärane," selgitas Hints. "See oli väga eksklusiivne kutse, sest väga paljudest me valisime ainult viis, kellele see ujumiskutse tuli ja kõik nad olid nõus."

Hints tahtis tekitada olukorda, mis on väljaspool mugavat ja turvalist keskkonda. "Eestil ei ole piisavalt raha, ja me otsime inimesi, kes usuvad sellesse filmi ja armuvad selle filmi ideesse ja meisse. Et me koos saame luua midagi, mis on filmi ime."

Kui kõik läheb hästi, saab 2028. aastal võttesse minna. "Mina võtan selleks aja, lähen metsa, Setomaale ja Võrumaale ja tunnetan, mis on see järgmine film. Mul peab olema nii tugev äratundmine, et see on film, millesse ma olen võimeline panustama mitu aastat. See peab olema kirg, mis tuleb südamest ja siis on see väga põnev protsess, sest on erinevad etapid. Praegu on kirjutamine, siis hakkab arendus, kohtumine erinevate inimestega üle maailma, loome midagi koos. See protsess on fantastiline," tõi Hints välja.