"Ringvaade" Viinis: maailma pikim maja, linnakaalud ja Kugelmugeli vabariik

Esimesena jõuti kohvikuketti Vollpension, mille mõte on selles, et kõik kokad on ainult eakad inimesed, kes valmistavad kohvikus ainult neid toite, mida nad ise on terve elu jooksul oma kodudes teinud.

"Kui uuel nädalal tuleb uus vanemate inimeste seltskond tööle, siis tuleb ka täiesti uus menüü," selgitas Reikop ning lisas, et Viini kohvikukultuur on Unesco maailmapärandi nimekirjas.

"Nimelt võid sa tulla ükskõik millisesse Viini kohvikusse, tellida sealt tassi kohvi või teed, ja istuda selle tassi tee või kohviga seal tunni, kaks, kolm või terve ööpäeva. Mitte keegi teid sealt välja ei aja. See ongi siin kohvikute mõte. Et aeg peatuks," rääkis Reikop.

Austria pealinnas ja kõige suuremas linnas elab umbes kaks miljonit inimest, mis on ka umbes neljandik kogu riigi elanikkonnast. Linna on valitud mitmel korral kõige elamisväärsemaks linnaks.

"Sest siin on turvaline, nad ise ütlevad, et ka väga mõistlikud elamiskulud. See ei ole väga kallis. Taristu on siin hea. Tervishoiusüsteemi hinnatakse kõrgelt. Rohelus ja pargid, mida inimesed naudivad. Ja aastakümneid on nad eriti uhked puhta kraanivee üle, mis tuleb otse alpidest."

Viinis asub ka maailma kõige vanem loomaaed, mis tegutseb juba 275 aastat. Lisaks ka Guinnessi rekordiraamatusse jõudnud karussell, mille teeb eriliseks ja rekordiliseks tema 117-meetrine kõrgus.

Oma jälje on Viinile jätnud ka Eurovisioon, kui see 2015. aastal Conchita Wursti võidu järel Viinis toimus. Tema auks muudeti kujutisi jalakäijate valgusfooridel nii, et rohelised ja punased figuurid ei anna enam luba ega keeldu üksinda vaid on paaris. Tegemist pidi olema ajutise lahendusega, aga kuna elanikele paariskäijad nii väga meeldisid, jäeti need alles.

"On tehtud ka esimene uuring, mis näitab, et topeltfiguuridega valgusfoorid on teinud ka liikluse turvalisemaks. Kui sa näed ikkagi kahte punast inimest, kes keelavad sul üle tee minna, siis on vähenenud ka nende inimeste hulk, kes punase tulega üle tee lähevad. Selline trikk Viini poolt," rääkis Reikop.

Austria parlamendist üle tee leiab ühe atraktsiooni, mida pole mitte kuskil mujal maailmas. See on avalik kaal. "19. sajandil paigutati neid linna hulgaliselt. Neid on 150 tükki. Kuna juba sellel ajal taheti, et inimesed käituksid palju tervislikumalt, sööksid palju vähem ja liiguksid palju rohkem, siis tol ajal olid kaalude juures isegi peeglid," sõnas saatejuht.

"Kaale peab 70-aastane vanapaar, kes hoolitsevad ja hooldavad kogu linna kaalusid. Keegi muide ei tea, mis siis juhtub, kui nemad seda enam teha ei jõua või ei taha," lisas Reikop ning aktiveeris 20-sendisega kaalu. "See kaal valetab muidugi," märkis ta.

Rekordeid leidub Viinis veel. Näiteks maailma pikim maja, mis on 1,1 kilomeetrit pikk. "Tramm teeb selle maja ees suisa neli peatust. Kui elate sõbraga mõlemad selles majas, aga erinevates trepikodades, võite vabalt istuda trammi, sõita neli peatust ja talle külla minna. Majas on 1100 korterit ja ühtekokku elab majas umbes 5000 inimest."

Viini sees on ka eraldi riik, Kugelmugeli vabariik, mille asutas Edwin Lipburger aastal 1971. "Lipburger pani oma maja algselt püsti hoopis teise kohta ja avas seal oma ateljee. Linnavõimud ütlesid, et see on ebaseaduslikult ehitatud ja käskisid selle maha lõhkuda. Lipburger ei soovinud seda teha ja läks linnavalitsusega tülli, kehtestas majas oma vabariigi ja pani aiad ümber. Riigil olid oma margid, oma valuuta," rääkis Reikop.

"Loomulikult keeldus ta ka makse maksmast. Linna võimudele see eriti ei meeldinud ja ta viidi selle eest isegi vangi. Pärast jõudsid osapooled kokkuleppele, et Lipburger viib maja mujale. Tänaseni saab Kugelmugeli vabariigile esitada avaldusi, et saada 200 euro eest Kugelmugeli vabariigi ID-kaart."