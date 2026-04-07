Muusikaettevõtja: tulihingeline fännibaas on olulisem kui Spotify numbrid

Tier Musicu asutaja Thea Zaitsev rääkis saates "R2 Hommik!", et artistide fookus ei tohiks olla pelgalt Spotify numbritel, hoopis olulisem on omada tulihingelisi fänne, kes kuulavad artisti hommikust õhtuni.

"Spotify numbritest olulisem on omada tulihingelist fänni, kes kuulabki sind iga päev hommikust õhtuni ning ostab su merch'i ja kontserdipileti. Need numbrid on toredad müügi jaoks, mis on meie töö juures vajalikud, aga samas see ei ole mingi eesmärk. Maailm muutub täna väga palju, meil on tehisintellekti genereeritud muusikat ja numbreid seal taga, et kohati tekib küsimus, millised on need päriskuulajate numbrid ja reitingud," ütles Tier Musicu asutaja Thea Zaitsev.

Zaitsev märkis, et liiga liiga palju muretsetakse hetketrendide pärast. "Vahel unustatakse oma autentsus ära. Võiks ikkagi teha enda asja. Eks seal ongi need ühe hiti imed, kes lendavad sellepärast, et teevad hetkel trendikaid ja populaarseid lugusid, aga kui artistil on oma fännibaas, kes teab tema muusikat ja kõla, ning artist ehitab seda edasi, on olukord teine," tõdes Zaitsev.

"Inimeste tähelepanu on nii kitsaks tõmmatud. Täna tuleb uus lugu välja ja homme tuleb sinna peale veel tuhandeid või rohkemgi konkureerivaid lugusid. Inimesed vist ei tarbi asju enam nii kaua. Samas, kui artist suudab pikaajaliselt tekitada strateegilise püsiva plaani, mis hoiab tema superfänne, nagu näiteks on teinud Taylor Swift, siis need artistid on oma karjääri läbi mõelnud. Aga eks neid niisama tulistajaid on paraku ikkagi rohkem," tõi muusikaettevõtja välja.

Autentsus tagab pikaajalise edu

Zaitsevi sõnul lendavadki tihtipeale pigem need sotsiaalmeedia toega artistid, kellel on igasugused Tiktoki genereeritud ägedad videod ja postitused. "See on artistikarjääri juures olnud väga oluline aspekt, et olla sotsiaalmeedias pildil. Meie üritame oma ettevõttes luua pigem püsivamaid artiste," nentis Zaitsev.

Tier Musicu esindaja Sandra Perens tõi välja, et eneseteadvus aitab suunda hoida. "Võib-olla ongi see teadlikkus – kes sa oled artistina ja kuhu sa tegelikult tahad jõuda. See aitab hoida fookust oma karjääri juures palju täpsema ja selgemana," sõnas Perens.

Muusikatööstuse murekohtadena tõi Perens välja tehisintellekti kiire arengu. "AI on kindlasti väljakutse, sest käivad ju debatid, kas AI on looja või tööriist. Kus on eetilised piirid ja kuidas kohaneda uue maailma reaalsusega. Mõnes mõttes on väljakutseks ka see, kuidas artistina tekitada jätkusuutlik karjäär olukorras, kus inimeste tähelepanu eest on vaja nii palju võidelda. Sotsiaalmeedia on killustunum kui kunagi varem. Spotifys kuulajate kogumine on samuti keerulisem kui kunagi varem. Nende uute väljakutsete valguses on kõige suurem väljakutse välja mõelda, kuidas püsima jääda ja samal ajal iseendale truuks jääda," tõdes Perens.