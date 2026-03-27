Florian Wahl: ma ei pea end vingujaks, aga koduste sõnul olen hull kaebleja

Florian Wahl rääkis "Ringvaates", et koostöös Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumiga paneb ta kokku suurt kaeblejate koori, mille eesmärk on ühiselt luua võimas nutulaul. Wahl ise ennast suureks virisejaks ei pea, aga lähedaste sõnul on ta kohutav diktaator ja kaebleja.

"Kaebekoor" on soome-saksa kunstnikeduo Tellervo Kalleineni ja Oliver Kochta-Kalleineni poolt 2005. aastal algatatud osaluskunsti projekt. "Soome keeles on sõna valituskuoro, mis tähendab nutulaulu. Kunstnikud tegid sellest kunstiprojekti, rahva käest küsiti, et mis teile ei meeldi, üks muusik võeti ka kampa ja sündis üks ilus teos," nentis Wahl.

Wahl tõdes, et tahaks kaevelda oma kasside üle, kes püüavad õues hiiri ja oksendavad need siis toas välja. "Keegi peab koristama, nad on metsikud kassid, aga nad teevad seda inimeste aitamiseks. Nad arvavad, et inimene on nii hale, et ei saa hakkama," tõdes Wahl, kellel on kodus viis kassi.

Asju, mille üle kaevelda, leiab igalt poolt. Wahl uuris ka sõpradelt, mille üle nad virisevad ja selgus, et üks sõber virises halva ilma üle, et väikesed poed on kinni pandud, et igal pool on ummikud ja rattaga vanalinnas sõita ei saa, sest seal on munakivid. Teine sõber kaebles, et lasteaiakohti pole ja et linn on pidevas ehituses.

Wahl tahtis ka oma elukaaslase käest uurida, mille üle tema kurdab, aga elukaaslane ei võtnud telefoni vastu. "Ta ei võta kunagi telefoni vastu, kui vaja on. Helistasin tema õele, kes kurtis, et normaalseid mehi ei ole ja et hinnad on nagu Pariisis, aga palgad nagu Varssavis," muheles Wahl.

Wahl selgitas, et kaebelaulu loomiseks saavad nad pundiga kokku, igale grupile antakse teema, arutatakse koos ja filtreeritakse. "Siis ma hakkan viisi mõtlema," selgitas Wahl, kuidas kaebelaul sünnib.

Projekti veab Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum (EKKM). "Laulule valmib ka video, mida saab näha EKKM-i juubelinäitusel 17. juulil."

Töötuba ja kooriproovid toimuvad 11. mai ja 8. juuni vahemikus viiel korral EKKM-is. Kaebekoori ootab Wahl erinevaid inimesi. "Ei pea isegi laulda oskama."