Noored teatrifännid: teater on meie jaoks teraapiavorm

Abituriendid Ralf Kaasiku ja Raul Tubarik rääkisid "Ringvaates", et nende jaoks on teatris käimine teraapiavorm ja nii saab korraks välja oma argipäevaelust. Tubariku sõnul annab iga teatris nähtud lugu uue õpetuse, uue mõttekillu ja uue aruteluteema.

20. märtsil tähistatakse üleilmset noore vaataja teatri päeva.

"Mina käisin sel nädalal kuus korda teatris. Teater on minu jaoks mingis mõttes teraapiavorm. Lähen õhtul teatrisse, mul on pikk päev selja taga, ma saan sealt midagi uut, see on äge. Ma tulem teatrist välja väga hea tundega, ma olen samal ajal puhanud," ütles GAG-i abiturient ja suur teatrifänn Ralf Kaasiku.

"Teatris on päris inimesed laval," nentis teatrisõber ja GAG-i abiturient Raul Tubarik. "Meie koolis on imelised õpetajad, kes kutsuvad meid teatrisse kaasa. Eelkõige tutvused loevad, et pileteid saada, aga tuleb ka ise silma peal hoida."

Tubariku sõnul saab ta teatris käies korraks välja oma argipäevaelust. "Aga lisaks on see ka ju nii laiahaardeline kunstivorm, mida saab täiel määral nautida. Näiteks Von Krahli "Jussikese seitse sõpra" on teistsugune modernne teater. Väga vägev trupp, noored lahedad kutid ja tüdrukud. Von Krahli teater on mu lemmikteatrite hulgas."

Kaasikule avaldas suurt muljet Eesti Draamateatris üsna hiljuti esietendunud "Hamlet". "Lavastaja Rainer Sarnet on sinna kokku pannud hästi mitu kultuuri, seal on viiteid Jaapanile, Venemaale, aga selle kõige sees lugu jääb ikkagi samaks," nentis Kaasiku.

"Helgemad teatrikülastused on ka väljaspool Tallinna," tõdes Tubarik. "Käisime Pärnus Endla teatris vaatamas etendust "Rocco ja tema vennad". Fantastiline etendus, ulmeliselt head näitlejad, Pääru Oja tegemas üht oma kõige paremat sooritust, mida mina olen näinud. Olen teda rohkem telekast ja filmidest näinud," sõnas Tubarik.

Kaasiku jaoks oli suur elamus Tartu Uue Teatri lavastus "TARTY 1985. Laskumine orgu." "Ma ei ole elanud sel ajal, millest lavastus räägib, aga ma sain aru sellest maailmast, kirjanduselust, mis Tartus ja üle Eesti toimus," nentis Kaasiku.

"Miks meile väga meeldib teatris käia, on see, et iga nähtud lugu on uus õpetus, uus mõttekild, uus aruteluteema," nentis Tubarik.

Kaasiku sõnul ei saaks öelda, et ta ise pole mõelnud näitlejaks saamise peale. "Eks näis, kuhu eluteed viivad," muheles Kaasiku.

Tubarik on enda sõnul täiesti reaalteaduste inimene. "Raiun oma matemaatikat päevad läbi, see on mu lemmikaine."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Grete Lõbu

