Eurovisiooni fänn: Soome on favoriit ja Soome tõesti tahab võita

Foto: Yle.fi
Kihlveokontorite hinnangul on tänavuse Eurovisiooni lauluvõistluse peamine soosik Soome. Eurovisiooni fänn Gerd Eston Sepp tõdeb, et Linda Lampeniuse ja Pete Parkkoneni duol on võiduks kõik vajalik olemas.

Soomet esindavad tänavu maailma suurimal lauluvõistlusel viiulimängija Linda Lampenius ja laulja Pete Parkkonen looga "Liekinheitin", mis on saavutanud esikoha nii fännide kui ka kihlveokontorite edetabelites. Eurovisiooni fänn Gerd Eston Sepp peab põhjanaabrite võiduvõimalusi kõrgeks, sest kokku on saanud kaks väga suurt talenti – viiulivirtuoos, kes on kirjutanud lugusid näiteks koos Céline Dioniga, ning väga võimeks vokalist.

"Selle Petri ja viiuli duetiga tahab Soome tõesti Eurovisiooni võita ning neil on kõik kaardid selleks olemas." Sepp toob välja, et Soome on viimased aastad kõvasti pingutanud, et võit lõpuks koju tuua. Pärast seda kui 2021. aastal läbis uuenduskuuri kohaliku eelvõistlus, on Soome iga aasta Eurovisiooni finaali jõudnud. Võidule oldi väga lähedal 2023. aastal, kui Soomet esindanud Käärijä jäi finaalis teiseks.

Põhjanaabrite kõrval on teisteks favoriitideks Prantsusmaa ja Taani. Gerd Eston Sepa sõnul jätab Prantsusmaa võistluslugu aga Eurovisiooni fännid külmaks. Liiga on selgelt on kuulda, et Monroe "Regarde!" konstrueeritud žüriihäälete püüdmiseks.

"Eurovisiooni fännid räägivad küll, et tore lugu ja kindlasti läheb sel hästi, aga isiklikult ma sellega ei suhestu. Ja kui piisavalt palju inimesi niimoodi arvab, siis kust need punktid peaksid tulema? See on pigem selline žüriilemmik."

Soosikute sekka on üllatuslikult tõusnud ka taanlaste Søren Torpegaard Lund looga "Før Vi Går Hjem", mis võitis eurofännide poolehoiu just oma lavalise etteastega. Lisaks torkab silma Kreeka esindaja Marina, kelle lugu kritiseerib materialistlikku ühiskonda ja on suunatud peamiselt televaatajate häälte püüdmisele.

Eestit esindava Vanilla Ninja edu võimalusi peavad kihlveokontorid tagasihoidlikeks. Eesti paikneb võidutõenäosuse tabelis eelviimasel kohal ning finaali jõudmist peetakse ebatõenäoliseks.

Gerd Eston Sepa hinnangul ei ole selles süüdi ei artistid ega loo autor. Lugu vastab Eesti publiku maitsele, kuid ei pruugi rahvusvahelisel laval piisavalt silma paista. "Tore lugu, aga paraku on ta Eurovisiooni jaoks natukene liiga vanilla ja liiga vähe on seal ninja't."

Kokku osaleb tänavusel Eurovisiooni lauluvõistlusel 35 riiki, mis on väikseim arv alates poolfinaalide süsteemi loomisest. Osalejate arvu languse peamine põhjus on viie riigi otsus lauluvõistlust Iisraeli jätkuva osalemise tõttu boikoteerida.

Toimetaja: Margus Kamlat, Neit-Eerik Nestor

Allikas: "R2 Hommik!"

