Boy George astub Eurovisioonil San Marino eest võistlustulle

Boy George Autor/allikas: Scanpix/Martin Harris/Capital Pictures
Sel aastal Viinis toimuval 70. Eurovisiooni lauluvõistlusel astub teiste seas võistlustulle inglise muusik Boy George, kes esindab koos Senhitiga San Marinot.

Varem San Marinot kahel korral Eurovisioonil käinud Itaalia laulja Senhit ja 1980-ndatel ansambliga Culture Club kuulsaks saanud Boy George osalevad võistlusel looga "Superstar".

Kuigi San Marino lauluvõistlusel Boy George lavale ei astunud ning temast sai näha vaid animeeritud klippi, kinnitas Senhit telekanalile San Marino RTV, et Viinis astub ka Boy George publiku ette.

Lauljanna sõnul lendab ta järgmisel nädalal Las Vegasse, et kohtuda Boy George'iga ning alustada lavasõu ettevalmistamist. Lisaks kinnitas Senhit, et nende loole on valmimas muusikavideo. Plaani järgi peaks video ilmuma 18. aprillil.

2021. aastal osales Senhit Eurovisiool looga "Adrenalina". Tookord võttis ta endaga kampa Flo Rida, kellega tuldi 22. kohale.

San Marino esineb esimese poolfinaali teises pooles, mis toimub 12. mail. Samas poolfinaalis osaleb ka Eestit esindav Vanilla Ninja looga "Too Epic to Be True".

Toimetaja: Karmen Rebane

