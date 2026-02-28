X!

Jaak Urmet: huvitava kunsti kogumiseks ei pea kröösus olema

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Kirjanik Jaak Urmet rääkis "Ringvaates", et ostis aastaid tagasi antikvariaadist patsaka Raivo Järvi lapsepõlvejoonistusi, mis on tõenäoliselt kunstniku kõige vanemad säilinud joonistused. Urmeti sõnul ei pea huvitava kunsti kogumiseks kröösus olema.

Sügisel tuleb Tartu Kunstimuuseumis Raivo Järvi tööde näitus ja võimalikult laia tööde paleti saamiseks otsitakse Järvi töid ka erakogudest.

"Mina olen selle näituse reklaamnägu, mitte korraldaja. Tore, et näituse jaoks on juba laekunud päris palju töid, aga tahaks, et näitusel oleks esindatud töid igast tema eluetapist. Ta on katsetanud päris erinevaid stiile," ütles Raivo Järvi poeg Richard-Erik Järvi.

"Mina ostan töid rohkem selle tuhinaga, et saada midagi huvitavat. Kuna mulle meeldib koguda mitmesuguseid huvitavaid asju, raamatuid ja muid esemeid ja artefakte, siis need pildid jäid silma. Ostsin need 2024. aastal postimaja teise korrusel olnud antikvariaadist. Mäletan, et antikvariaadipidaja Koit seletas, et siin on üks patsakas Raivo Järvi lapsepõlvejoonistusi. Koit rääkis legendi ka nende taha, et need tulevad ühest perekonnast, Elmar Saar ja Elise Saar, kes ilmselt olid Järvide perekonnasõbrad. Selle kinnituseks tuli kaasa ka Elmar Saare visiitkaart, kus on kirjas, et Elmar oli ENSV jalgpalli kohtunikekogu esimees," meenutas kirjanik Jaak Urmet.

Urmetil käis sõber külas, kes ütles talle, et otsitakse Raivo Järvi töid. "Mõtlesin kohe, et mul on ju magamistoasahtlis terve patsakas Raivo Järvi töid," muheles Urmet.

Kirjaniku sõnul on tema ostetud tööde autoriks 8–11-aastane Raivo Järvi. "Need olid õnnitluskaardid."

Rahasummat, mille eest ta joonistused ostis, Urmet enam ei mäleta. "See ei saanud suur summa olla, pigem sümboolne."

"See on puhas rõõm, kui keegi hindab vajalikuks tööd näitusele välja panna," tõdes Urmet.

Urmet on teiste kunstnike töid ka ostnud "Tõesti küll mitte Vabbet või Triiki, sest nende peale ei hakka rahahammas, aga põnevaid väikseid pudinaid, raamatuillustratsioone, kritseldisi olen teistelt kunstnikelt ka ostnud. Üks minu lemmikautor on Richard Kaljo, keda ma jälgin ja ka Jaan Tammsaar. Kunsti kogumiseks ei pea mingi kröösus olema. Raivo Järvi tööd läksid kategooriasse midagi huvitavat," nentis Urmet.

Richard-Erik Järvi ja kirjanik Jaak Urmet Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Marko Reikop

Samal teemal

PSÜHHOLOOGI PILK

UUS SAADE

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

26.02

Aldo Järvsoo: presidendi vastuvõtul paistis silma võrratu eesti ehtekunst

09:07

VIDEO ja GALERII | Anne Veski sai toreda juubeliüllatuse osaliseks

24.02

Vaata uuesti: Genialistide "Õpetaja" Teodor van Dijki esituses

27.02

Vabariigi aastapäev tõi telerite ette üle 450 000 vaataja

27.02

Ivo Tšetõrkin: Nicaragua on valge laik maailmakaardil

27.02

Anne Veski 70: ERR-i arhiivikaadrid ja intervjuud juubilariga

26.02

Priit Võigemast: Eestis on tohutult palju andekaid lapsi

26.02

Toidublogija: keedetud riisi saab kahvliga õhulisemaks kloppida

24.02

Tommy Cash laulupoiss Teodorile: sa olid kõige parem!

25.02

Ženja Fokin: presidendi vastuvõtt oli suur aplaus eesti disainile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo