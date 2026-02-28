Jaak Urmet: huvitava kunsti kogumiseks ei pea kröösus olema

Kirjanik Jaak Urmet rääkis "Ringvaates", et ostis aastaid tagasi antikvariaadist patsaka Raivo Järvi lapsepõlvejoonistusi, mis on tõenäoliselt kunstniku kõige vanemad säilinud joonistused. Urmeti sõnul ei pea huvitava kunsti kogumiseks kröösus olema.

Sügisel tuleb Tartu Kunstimuuseumis Raivo Järvi tööde näitus ja võimalikult laia tööde paleti saamiseks otsitakse Järvi töid ka erakogudest.

"Mina olen selle näituse reklaamnägu, mitte korraldaja. Tore, et näituse jaoks on juba laekunud päris palju töid, aga tahaks, et näitusel oleks esindatud töid igast tema eluetapist. Ta on katsetanud päris erinevaid stiile," ütles Raivo Järvi poeg Richard-Erik Järvi.

"Mina ostan töid rohkem selle tuhinaga, et saada midagi huvitavat. Kuna mulle meeldib koguda mitmesuguseid huvitavaid asju, raamatuid ja muid esemeid ja artefakte, siis need pildid jäid silma. Ostsin need 2024. aastal postimaja teise korrusel olnud antikvariaadist. Mäletan, et antikvariaadipidaja Koit seletas, et siin on üks patsakas Raivo Järvi lapsepõlvejoonistusi. Koit rääkis legendi ka nende taha, et need tulevad ühest perekonnast, Elmar Saar ja Elise Saar, kes ilmselt olid Järvide perekonnasõbrad. Selle kinnituseks tuli kaasa ka Elmar Saare visiitkaart, kus on kirjas, et Elmar oli ENSV jalgpalli kohtunikekogu esimees," meenutas kirjanik Jaak Urmet.

Urmetil käis sõber külas, kes ütles talle, et otsitakse Raivo Järvi töid. "Mõtlesin kohe, et mul on ju magamistoasahtlis terve patsakas Raivo Järvi töid," muheles Urmet.

Kirjaniku sõnul on tema ostetud tööde autoriks 8–11-aastane Raivo Järvi. "Need olid õnnitluskaardid."

Rahasummat, mille eest ta joonistused ostis, Urmet enam ei mäleta. "See ei saanud suur summa olla, pigem sümboolne."

"See on puhas rõõm, kui keegi hindab vajalikuks tööd näitusele välja panna," tõdes Urmet.

Urmet on teiste kunstnike töid ka ostnud "Tõesti küll mitte Vabbet või Triiki, sest nende peale ei hakka rahahammas, aga põnevaid väikseid pudinaid, raamatuillustratsioone, kritseldisi olen teistelt kunstnikelt ka ostnud. Üks minu lemmikautor on Richard Kaljo, keda ma jälgin ja ka Jaan Tammsaar. Kunsti kogumiseks ei pea mingi kröösus olema. Raivo Järvi tööd läksid kategooriasse midagi huvitavat," nentis Urmet.